تمكّنت دورية مشتركة من وعناصر بلدية بشمزين من توقيف المدعو "م.ع" بعد مطاردة لدراجته النارية ضمن كمين أمني مُحكم.

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وخلال التفتيش، ضُبط بحوزة الموقوف مقص يُستخدم في سرقة الكابلات الكهربائية، بالإضافة إلى كمية من مادة الحشيش.

وعلى الأثر، أُحيل الموقوف مع المضبوطات إلى الجهات الأمنية المختصة لاستكمال التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.