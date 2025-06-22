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لبنان

في بلدة لبنانية.. مُطاردة لـ"المعلومات" تنتهي بعملية توقيف

Lebanon 24
22-06-2025 | 04:55
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تمكّنت دورية مشتركة من شعبة المعلومات وعناصر بلدية بشمزين من توقيف المدعو "م.ع" بعد مطاردة لدراجته النارية ضمن كمين أمني مُحكم.
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وخلال التفتيش، ضُبط بحوزة الموقوف مقص يُستخدم في سرقة الكابلات الكهربائية، بالإضافة إلى كمية من مادة الحشيش.
 
وعلى الأثر، أُحيل الموقوف مع المضبوطات إلى الجهات الأمنية المختصة لاستكمال التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.
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