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لبنان

تحليق فوق اجواء قرى النبطية

Lebanon 24
22-06-2025 | 07:40
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حلق الطيران المـسير الاستخباراتي الاسرائيلي، فوق اجواء النبطية، عربصاليم، سجد، اللويزة، جرجوع، مليتا، حـومين الفوقا، القطراني، بـرغز، يحمر الشقيف ارنون، كفرتبنيت السكسكية، الصرفند و الجوار. (الوكالة الوطنية)
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