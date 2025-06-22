تحليق فوق اجواء قرى النبطية

حلق الطيران المـسير الاستخباراتي الاسرائيلي، فوق اجواء ، عربصاليم، سجد، ، جرجوع، مليتا، حـومين ، ، بـرغز، ارنون، كفرتبنيت السكسكية، و الجوار. (الوكالة الوطنية)

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