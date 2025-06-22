رئيس اتحاد بلديات جبيل نوه بتنظيم استقبال ذخائر القديسة تريزيا في قرطبا

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وجه رئيس ورئيس بلدية ، ، في بيان، تحية وتقدير لكل من نظّم زيارة ذخائر القديسة تريزيا الطفل إلى قرطبا، ولكل من شارك في استقبالها من كهنة وفعاليات وعائلات.كما عبر عن تحية خاصة لكل البلدات الجبيلية التي استقبلت الذخائر، مشددا على "أهمية بركتها للبنانين المقيمين والمغتربين في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الوطن ومنطقة "، وقال: "قرطبا كانت كما دائما حاضرة في كل عمل روحي، خصوصا في كنائسها وأديرتها ومزاراتها، وأمس كانت بكل عائلاتها في استقبال ذخائر القديسة تريزيا الطفل يسوع والتبرك منها، لأنها قديسة تستأهل كل إكرام وتسبيح وتمجيد".