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لبنان

رئيس اتحاد بلديات جبيل نوه بتنظيم استقبال ذخائر القديسة تريزيا في قرطبا

Lebanon 24
22-06-2025 | 07:44
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وجه رئيس اتحاد بلديات جبيل ورئيس بلدية قرطبا، فادي مارتينوس، في بيان، تحية وتقدير لكل من نظّم زيارة ذخائر القديسة تريزيا الطفل يسوع إلى قرطبا، ولكل من شارك في استقبالها من كهنة وفعاليات وعائلات.
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كما عبر عن تحية خاصة لكل البلدات الجبيلية التي استقبلت الذخائر، مشددا على "أهمية بركتها للبنانين المقيمين والمغتربين في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الوطن ومنطقة الشرق الأوسط"، وقال: "قرطبا كانت كما دائما حاضرة في كل عمل روحي، خصوصا في كنائسها وأديرتها ومزاراتها، وأمس كانت بكل عائلاتها في استقبال ذخائر القديسة تريزيا الطفل يسوع والتبرك منها، لأنها قديسة تستأهل كل إكرام وتسبيح وتمجيد".
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