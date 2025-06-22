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لبنان

يُشبه الهزّة الأرضيّة... سكان غربي بعلبك شعروا بارتجاج وهذا ما تبيّن

Lebanon 24
22-06-2025 | 10:53
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شعر عدد من سكان غربي بعلبك بارتجاج يُشبه الهزة الأرضية.
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وبحسب المعلومات، تبيّن أنّه ناتج عن تفجير في إحدى الكسارات، عند أطراف بلدة بوداي.
 
 
 
 
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