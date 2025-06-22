الحجار: حريصون على إبعاد لبنان عن أي صراع

أكد وزير الداخلية أحمد الحجار، اليوم الأحد، لـ"لبنان24" أن "الحكومة حريصة على إبعاد لبنان عن أي صراع وبيان رئيس الجمهورية اليوم بعد الهجوم الأميركي على إيران كان واضحاً بمعالمه وتفاصيله بشأن تحصين لبنان".
وقال الحجار: "لا أحد من اللبنانيين يرغب بحرب ومتمسكون بحماية لبنان من الأخطار"، موكداً اننا "لن نتراجع عن واجباتنا وهذا العهد متمسك ببناء الدولة واستعادة ثقة المواطن بها".
هذا وأشار الحجار خلال تواجده في السعديات على الى انه "على يقين أن اللبنانيين يتطلعون الى ابعاد لبنان عن أي صراع".
ولفت الى ان "الدولة وفت بوعدها للشعب وأنجزت الانتخابات البلدية بحياد تام".
وقال ان "مرحلة الانتخابات البلدية باتت وراءنا وعلى المجالس الجديدة الانطلاق للعمل"، مشيراً الى ان "البلدية تبقى حجر الاساس للانتقال الى اللامركزية الموسعة".
الى ذلك، قال الحجار، خلال اللقاء التعارفي لرؤساء بلديات إقليم الخروب: "لا شك أنّ التحديات الأمنية والسياسية التي نواجهها كبيرة، لا سيما مع التطورات الإقليمية من حولِنا، إلّا أنّني على يقين أنّ اللبنانيين جميعا يتطلعون إلى إبعاد لبنان عن اية أخطار، ويتوقون إلى بناء وطن يستحقون العيش فيه بأمان وكرامة ورخاء".