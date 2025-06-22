Advertisement

لبنان

الحجار: حريصون على إبعاد لبنان عن أي صراع

Lebanon 24
22-06-2025 | 13:18
A-
A+
Doc-P-1380651-638862206478439008.jpeg
Doc-P-1380651-638862206478439008.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger

أكد وزير الداخلية أحمد الحجار، اليوم الأحد، لـ"لبنان24" أن "الحكومة حريصة على إبعاد لبنان عن أي صراع وبيان رئيس الجمهورية اليوم بعد الهجوم الأميركي على إيران كان واضحاً بمعالمه وتفاصيله بشأن تحصين لبنان".

وقال الحجار: "لا أحد من اللبنانيين يرغب بحرب ومتمسكون بحماية لبنان من الأخطار"، موكداً اننا "لن نتراجع عن واجباتنا وهذا العهد متمسك ببناء الدولة واستعادة ثقة المواطن بها".

 

هذا وأشار الحجار خلال تواجده في السعديات على الى انه "على يقين أن اللبنانيين يتطلعون الى ابعاد لبنان عن أي صراع".

ولفت الى ان "الدولة وفت بوعدها للشعب وأنجزت الانتخابات البلدية بحياد تام".

وقال ان "مرحلة الانتخابات البلدية باتت وراءنا وعلى المجالس الجديدة الانطلاق للعمل"، مشيراً الى ان "البلدية تبقى حجر الاساس للانتقال الى اللامركزية الموسعة".

 
Advertisement

الى ذلك، قال الحجار، خلال اللقاء التعارفي لرؤساء بلديات إقليم الخروب: "لا شك أنّ التحديات الأمنية والسياسية التي نواجهها كبيرة، لا سيما مع التطورات الإقليمية من حولِنا، إلّا أنّني على يقين أنّ اللبنانيين جميعا يتطلعون إلى إبعاد لبنان عن اية أخطار، ويتوقون إلى بناء وطن يستحقون العيش فيه بأمان وكرامة ورخاء".

مواضيع ذات صلة
وزير الداخلية أحمد الحجار لـ"لبنان24": الحكومة حريصة على إبعاد لبنان عن أي صراع وبيان رئيس الجمهورية اليوم بعد الهجوم الأميركي على إيران كان واضحاً بمعالمه وتفاصيله بشأن تحصين لبنان
lebanon 24
22/06/2025 22:40:25 Lebanon 24 Lebanon 24
الحجار من السعديات: أنا على يقين أن اللبنانيين يتطلعون الى ابعاد لبنان عن أي صراع
lebanon 24
22/06/2025 22:40:25 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدث باسم الأونروا: حريصون على توزيع المساعدات الإنسانية بعدالة بعيدا عن الحسابات السياسية
lebanon 24
22/06/2025 22:40:25 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: أدعو الى إبعاد السياسة عن موضوع المجلس البلدي في مدينة طرابلس
lebanon 24
22/06/2025 22:40:25 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:11 | 2025-06-22
15:01 | 2025-06-22
14:24 | 2025-06-22
14:04 | 2025-06-22
13:52 | 2025-06-22
13:38 | 2025-06-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24