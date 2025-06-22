الحجار: حريصون على إبعاد لبنان عن أي صراع

أكد ، اليوم الأحد، لـ" " أن "الحكومة حريصة على إبعاد عن أي صراع وبيان رئيس الجمهورية اليوم بعد الهجوم الأميركي على كان واضحاً بمعالمه وتفاصيله بشأن تحصين لبنان".

وقال : "لا أحد من اللبنانيين يرغب بحرب ومتمسكون بحماية لبنان من الأخطار"، موكداً اننا "لن نتراجع عن واجباتنا وهذا متمسك ببناء الدولة واستعادة ثقة المواطن بها".

هذا وأشار الحجار خلال تواجده في السعديات على الى انه "على يقين أن اللبنانيين يتطلعون الى ابعاد لبنان عن أي صراع".

ولفت الى ان "الدولة وفت بوعدها للشعب وأنجزت بحياد تام".

وقال ان "مرحلة الانتخابات البلدية باتت وراءنا وعلى المجالس الجديدة الانطلاق للعمل"، مشيراً الى ان "البلدية تبقى حجر الاساس للانتقال الى اللامركزية الموسعة".

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