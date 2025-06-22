الموافقة على نقل صلاحية بدء مسار تطويب يوسف بك كرم الى الابرشية البطريركية المارونية- زغرتا

وافق رئيس أساقفة نابولي دومينيكو باتاغليا، على طلب نقل الصلاحية إلى الكنيسة المعنية من أجل بدء مسار تطويب يوسف بك كرم (1821–1889)، أي الأبرشية البطريركية – نيابة إهدن-زغرتا.

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وجاء في نصّ الرسالة التي وجّهها الكاردينال باتاغليا إلى البطريرك الكاردينال ، باللغة ، ما يلي:

"لقد اطّلعت على رسالتكم المؤرخة في 14 أيار الماضي، المتعلّقة بطلب نقل الصلاحية من أجل بدء مسار تطويب يوسف بك كرم (1821-1889).

واستنادًا إلى المادة 22، الفقرة 1 من التعليمات Sanctorum Mater، أوافق كتابيًا على طلبكم.

أنا متوفّر لأي نوع من التعاون المفيد لمتابعة هذه القضية، وأؤكّد قربنا في الصلاة، مع نابولي، في التماس السلام والأخوّة الدائمين لأرض . مع تحية أخوية في المسيح".