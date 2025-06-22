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لبنان

الموافقة على نقل صلاحية بدء مسار تطويب يوسف بك كرم الى الابرشية البطريركية المارونية- زغرتا

Lebanon 24
22-06-2025 | 13:33
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وافق رئيس أساقفة نابولي الكاردينال دومينيكو باتاغليا، على طلب نقل الصلاحية إلى الكنيسة المعنية من أجل بدء مسار تطويب يوسف بك كرم (1821–1889)، أي الأبرشية البطريركية المارونية – نيابة إهدن-زغرتا.

 
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وجاء في نصّ الرسالة التي وجّهها الكاردينال باتاغليا إلى البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، باللغة الإيطالية، ما يلي:

"لقد اطّلعت على رسالتكم المؤرخة في 14 أيار الماضي، المتعلّقة بطلب نقل الصلاحية من أجل بدء مسار تطويب يوسف بك كرم (1821-1889).

واستنادًا إلى المادة 22، الفقرة 1 من التعليمات Sanctorum Mater، أوافق كتابيًا على طلبكم.

أنا متوفّر لأي نوع من التعاون المفيد لمتابعة هذه القضية، وأؤكّد قربنا في الصلاة، مع كنيسة نابولي، في التماس السلام والأخوّة الدائمين لأرض لبنان. مع تحية أخوية في المسيح".

 

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