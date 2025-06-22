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لبنان
مستنكراً التفجير الانتحاري في سوريا.. سلام: واثقون بقدرة الدولة السورية ومؤسساتها على تجاوز هذه المحن
Lebanon 24
22-06-2025
|
13:37
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استنكر
رئيس مجلس الوزراء
،
نواف سلام
، بأشد العبارات التفجير الانتحاري الإرهابي الذي استهدف
كنيسة
مار الياس
في العاصمة
السورية
دمشق
، وأدى إلى سقوط عدد من الضحايا الأبرياء.
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ودان الرئيس سلام هذا العمل الإجرامي الدنيء، الذي يستهدف
سوريا
دولة وشعباً، ويهدف إلى زرع الفتنة والشرخ داخل النسيج الوطني السوري. وأكد رئيس
مجلس الوزراء
تضامن
الحكومة اللبنانية
الكامل مع
الجمهورية العربية
السورية في جهودها لحفظ أمنها واستقرارها، ويُعرب عن استعداد
لبنان
للتعاون والتنسيق في كل ما من شأنه تعزيز الأمن ومواجهة الإرهاب.
واعرب الرئيس سلام عن ثقته بقدرة
الدولة السورية
ومؤسساتها على تجاوز هذه المحن والتصدي لأي مخططات خبيثة تسعى إلى زعزعة الاستقرار أو المسّ بالوحدة الوطنية السورية.
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