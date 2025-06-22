مستنكراً التفجير الانتحاري في سوريا.. سلام: واثقون بقدرة الدولة السورية ومؤسساتها على تجاوز هذه المحن

Advertisement

استنكر ، ، بأشد العبارات التفجير الانتحاري الإرهابي الذي استهدف في العاصمة ، وأدى إلى سقوط عدد من الضحايا الأبرياء.ودان الرئيس سلام هذا العمل الإجرامي الدنيء، الذي يستهدف دولة وشعباً، ويهدف إلى زرع الفتنة والشرخ داخل النسيج الوطني السوري. وأكد رئيس تضامن الكامل مع السورية في جهودها لحفظ أمنها واستقرارها، ويُعرب عن استعداد للتعاون والتنسيق في كل ما من شأنه تعزيز الأمن ومواجهة الإرهاب.واعرب الرئيس سلام عن ثقته بقدرة ومؤسساتها على تجاوز هذه المحن والتصدي لأي مخططات خبيثة تسعى إلى زعزعة الاستقرار أو المسّ بالوحدة الوطنية السورية.