القومي: لن نرضخ لإرادة الخارج

رأى ، اليوم الاحد في بيان، أنّ "القصف الأميركي الذي طاول عددًا من منشآت التخصيب السلمي في ، هو إعلان حرب واضح من الجانب الأميركي واشتراك الاسرائيلي على الجمهورية الإسلاميّة، وبرهان واضح على أنّ ممارسات اسرائيل العدوانيّة والإرهابيّة هي بغطاء ودعم وأمر أميركي مباشر" .

واعبر أنّ "هذا العدوان الأميركي على إيران هو محاولة لإنقاذ اسرائيل من المأزق الذي وقعت فيه، حيث باتت ترزح تحت قصف إيراني يومي طاول مختلف قدرات العدوّ العسكريّة والتقنيّة والأمنيّة، كما أنّ محاولات العدو ضرب عناصر القوّة في داخل الجمهوريّة الإسلاميّة سقط ومعه سقطت غطرسة العدو أمام إرادة وعزيمة الدولة والجيش والحرس الثوري والشعب في إيران، وها هي الولايات المتّحدة تسعى جاهدة لإخراجه من الأزمة التي وضع نفسه فيها" .

هذا ودعا الحزب "جميع القوى الحيّة والمقاومة في العالمين العربي والإسلامي الى الجهوزية التامّة على كافّة الصعد لمواجهة ما يحصل ورفضه وعدم القبول به مهما كلّف ذلك من جهد وتضحية، لأنّ عصر الاستسلام والهزائم قد ولّى، ولن نرضخ لإرادة الخارج المذلّة وسنقاوم حتى تنتصر إرادتنا وتتحرّر أرضنا" .