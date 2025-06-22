مدينا التفجير في سوريا.. الرئيس عون: وحدة الشعب السوري تبقى الأساس لمنع الفتنة ووأدها في مهدها

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قدّم رئيس الجمهورية تعازيه الحارة إلى بضحايا التفجير الارهابي الذي وقع مساء اليوم في للروم الأرثوذكس في حي الدويلعة في ، متمنياً الشفاء العاجل للجرحى الذين أصيبوا في التفجير.أكد ادانته الشديدة لهذا الحادث الاجرامي، داعياً السلطات إلى اتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع تكراره وتوفير الحماية لدور العبادة ولروادها، ولجميع المواطنين السوريين إلى أي طائفة انتموا لأن وحدة الشعب السوري تبقى الأساس لمنع الفتنة ووأدها في مهدها.