برّي عن تفجير كنيسة مار الياس في دمشق: عمل إرهابي جبان

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توجّه من بطريرك إنطاكيا وسائر المشرق للروم الأرثوذكس ومن أبناء في ولبنان ومن ذوي ضحايا العمل الإرهابي الجبان الذي إستهدف المؤمنين داخل في حي الدويلعة في مساء اليوم بأحرّ التعازي متمنيا للجرحى الشفاء العاجل.وجدّد التأكيد على أنّ "الإرهاب لا طائفة ولا دين له، وأن رعاته سواء على مستوى الأفراد أو الجماعات أو الدول، هم أعداء لله ولرسالاته السماوية السمحاء التي جاءت من أجل كرامة الإنسان لأي دين أو طائفة إنتمى".