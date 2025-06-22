Advertisement

لبنان

برّي عن تفجير كنيسة مار الياس في دمشق: عمل إرهابي جبان

Lebanon 24
22-06-2025 | 16:23
A-
A+
Doc-P-1380749-638862315107078684.jpg
Doc-P-1380749-638862315107078684.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
توجّه رئيس مجلس النواب نبيه بري من بطريرك إنطاكيا وسائر المشرق للروم الأرثوذكس يوحنا العاشر اليازجي ومن أبناء الكنيسة الأرثوذكسية في سوريا ولبنان ومن ذوي ضحايا العمل الإرهابي الجبان الذي إستهدف المؤمنين داخل كنيسة مار الياس في حي الدويلعة في دمشق مساء اليوم بأحرّ التعازي متمنيا للجرحى الشفاء العاجل.
Advertisement

وجدّد بري التأكيد على أنّ "الإرهاب لا طائفة ولا دين له، وأن رعاته سواء على مستوى الأفراد أو الجماعات أو الدول، هم أعداء لله ولرسالاته السماوية السمحاء التي جاءت من أجل كرامة الإنسان لأي دين أو طائفة إنتمى".
مواضيع ذات صلة
الأزهر يدين تفجير كنيسة مار إلياس: جريمة وحشية تناقض الاديان السماوية
lebanon 24
23/06/2025 00:38:11 Lebanon 24 Lebanon 24
أنباء عن سقوط 19 قتيلا في انفجار كنيسة مار الياس في ضواحي دمشق
lebanon 24
23/06/2025 00:38:11 Lebanon 24 Lebanon 24
الداخلية السورية: انتحاري من تنظيم داعش فجر نفسه داخل كنيسة مار الياس في ضواحي دمشق
lebanon 24
23/06/2025 00:38:11 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الصحة السورية: مقتل 9 مدنيين وجرح 13 آخرين في انفجار كنيسة مار الياس
lebanon 24
23/06/2025 00:38:11 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:31 | 2025-06-22
16:42 | 2025-06-22
16:16 | 2025-06-22
15:55 | 2025-06-22
15:38 | 2025-06-22
15:11 | 2025-06-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24