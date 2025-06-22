أربعة سيناريوهات تحكم المشهد... لا تطمينات لبنانية لـ "تل ابيب"

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كتب ميشال نصر في" الديار":نقل الرئيس الشرق الاوسط الى مشهدية جديدة، عنوانها الارباك والضياع، وامام الوقائع المعقدة والمتشعبة، يطرح السؤال الاساسي: ماذا بعد هذا الانقلاب في قواعد الاشتباك؟ المطلعون من خبراء ومحللين يتحدثون عن اربعة احتمالات اساسية للفترة المقبلة:- الاحتمال الاول: ان تلجأ الى رفع مستوى المواجهة مع "تل ابيب"، من خلال تكثيف موجات القصف مع فرضية تعاونها مع بعض حلفائها، لضرب أهداف أو مصالح أميركية "موضعية".وفي هذا الاطار، تؤكد اوساط نيابية لبنانية ان التنسيق كامل بين حارة حريك وعين ، التي ابلغت المعنيين ان يتحرك ضمن مسلمتين اساسيتين: الاولى انه غير معني بتقديم أي ضمانات "لاسرائيل"، والثانية حرصه على المصلحة الوطنية ، اما اي شيء آخر فهو غير معني به.- الاحتمال الثاني: قرار ايراني بالرد المباشر على ، ما يعني الدخول في حرب أمنية وعسكرية.- الاحتمال الثالث: إستناد الى مبدئي "البراغماتية" و "الصبر الاستراتيجي"، لكن ذلك قد يتطلب أياما من التصعيد والتوتر والقصف المتبادل، قبل الوصول إلى التهدئة.- الاحتمال الرابع: نقل التحالف الاميركي – "الاسرائيلي" الى المرحلة الثانية من العملية، عبر ممارسة الضغط الاقصى، حيث الرهان على إحداث شرخ كبير داخل المجتمع .في كل الاحوال، يمكن القول ان انتهاء البرنامج الإيراني ليس سوى إعلان رغبة سياسية، لا حقيقة استراتيجية، فالأغلب أن البرنامج لم يدمر بل توقف مؤقتا، أو أُجبر على تغيير شكله لا أكثر، اذ ان المعركة الحقيقية ليست على الخرائط، بل في العقول والمختبرات والنيات السياسية.