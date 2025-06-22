27
o
بيروت
28
o
طرابلس
27
o
صور
28
o
جبيل
27
o
صيدا
28
o
جونية
26
o
النبطية
28
o
زحلة
27
o
بعلبك
22
o
بشري
25
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
تصعيد جنوني أم بداية تسوية عاقلة؟
Lebanon 24
22-06-2025
|
22:51
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتب
صلاح سلام
في" اللواء": في خطوة غير مسبوقة، وجّهت
الولايات المتحدة
الأميركية ضربة عسكرية صاعقة استهدفت منشآت نووية إيرانية، وتتصاعد المخاوف من أن تكون هذه الضربة بداية سلسلة مواجهات قد تهدد استقرار
الخليج
والمنطقة بأسرها، وتؤدي إلى توسيع ساحة الحرب المشتعلة بين
إيران
وإسرائيل.
Advertisement
هذه الخطوة لا تخلو من محاذير استراتيجية. وجعلت القواعد العسكرية الأميركية المنتشرة في الخليج هدفاً مباشراً لرد
طهران
أو لأذرعها. قرار
ترامب
بالتدخل العسكري المباشر قد يؤثر بشكل مباشر على المصالح الأميركية في قطاع الطاقة، ومن المتوقع أن تثيرالضربة الأميركية بعض ردود الفعل العنيفة في ساحات النفوذ
الإيراني
، من اليمن والعراق إلى
لبنان
. في ضوء المؤشرات الراهنة، يبدو أن المنطقة مقبلة على مرحلة دقيقة من الترقب والتوازنات الهشة. وكل المعطيات تُشير إلى أن ما بعد الضربة الأميركية الموجعة ليس كما قبلها. والرهان اليوم
بات على
قدرة الأطراف الكبرى، ولا سيما
واشنطن
وطهران، على إدارة المواجهة بحكمة، وسلوك دروب التسوية، وتجنُّب الوصول إلى نقطة اللاعودة، والانجرار إلى حرب قاسية لا رابح فيها… إلا الخراب!
مواضيع ذات صلة
لبنان 2025.. على حافة الانهيار أم بداية التعافي؟
Lebanon 24
لبنان 2025.. على حافة الانهيار أم بداية التعافي؟
23/06/2025 10:15:17
23/06/2025 10:15:17
Lebanon 24
Lebanon 24
حزب الله: العدوان على إيران يعد تصعيداً جنونياً وخطيراً غير محسوب
Lebanon 24
حزب الله: العدوان على إيران يعد تصعيداً جنونياً وخطيراً غير محسوب
23/06/2025 10:15:17
23/06/2025 10:15:17
Lebanon 24
Lebanon 24
مصادر مطلعة على المفاوضات لهيئة البث الإسرائيلية: إسرائيل ستقرر مواصلة المفاوضات أم تصعيد القتال
Lebanon 24
مصادر مطلعة على المفاوضات لهيئة البث الإسرائيلية: إسرائيل ستقرر مواصلة المفاوضات أم تصعيد القتال
23/06/2025 10:15:17
23/06/2025 10:15:17
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان الرسمي يصعّد: انقلاب في الموقف أم إعادة تموضع؟
Lebanon 24
لبنان الرسمي يصعّد: انقلاب في الموقف أم إعادة تموضع؟
23/06/2025 10:15:17
23/06/2025 10:15:17
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
عربي-دولي
تابع
قد يعجبك أيضاً
إيران تتفادى المواجهة المباشرة مع واشنطن وتحرك روسي للتهدئة
Lebanon 24
إيران تتفادى المواجهة المباشرة مع واشنطن وتحرك روسي للتهدئة
03:00 | 2025-06-23
23/06/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الكلاب الشاردة: خطر يجوب شوارع لبنان... فكيف نحمي أنفسنا؟
Lebanon 24
الكلاب الشاردة: خطر يجوب شوارع لبنان... فكيف نحمي أنفسنا؟
02:30 | 2025-06-23
23/06/2025 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب الحرب.. "أوفر تايم" في وزارة لبنانية
Lebanon 24
بسبب الحرب.. "أوفر تايم" في وزارة لبنانية
03:15 | 2025-06-23
23/06/2025 03:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قصاب: نناشد الدولة السورية تحمّل كامل مسؤولياتها في حماية المواطنين الأبرياء
Lebanon 24
قصاب: نناشد الدولة السورية تحمّل كامل مسؤولياتها في حماية المواطنين الأبرياء
03:06 | 2025-06-23
23/06/2025 03:06:06
Lebanon 24
Lebanon 24
سعادة على لوائح "القوات"؟
Lebanon 24
سعادة على لوائح "القوات"؟
02:45 | 2025-06-23
23/06/2025 02:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
مساعدة مالية بـ150 دولاراً.. من "قبضها"؟
Lebanon 24
مساعدة مالية بـ150 دولاراً.. من "قبضها"؟
04:27 | 2025-06-22
22/06/2025 04:27:05
Lebanon 24
Lebanon 24
يُشبه الهزّة الأرضيّة... سكان غربي بعلبك شعروا بارتجاج وهذا ما تبيّن
Lebanon 24
يُشبه الهزّة الأرضيّة... سكان غربي بعلبك شعروا بارتجاج وهذا ما تبيّن
10:53 | 2025-06-22
22/06/2025 10:53:08
Lebanon 24
Lebanon 24
مُعجب اقتحم حفل نانسي عجرم وأزعجها... شاهدوا بالفيديو ماذا قالت عنه
Lebanon 24
مُعجب اقتحم حفل نانسي عجرم وأزعجها... شاهدوا بالفيديو ماذا قالت عنه
06:46 | 2025-06-22
22/06/2025 06:46:50
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن عمل مطار بيروت والرحلات... إليكم هذا الخبر
Lebanon 24
بشأن عمل مطار بيروت والرحلات... إليكم هذا الخبر
09:00 | 2025-06-22
22/06/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بحضور جميع أولاده... جيسيكا عازار احتفلت بعيد الأب مع زوجها محمد صوفان (صور)
Lebanon 24
بحضور جميع أولاده... جيسيكا عازار احتفلت بعيد الأب مع زوجها محمد صوفان (صور)
06:56 | 2025-06-22
22/06/2025 06:56:20
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
03:00 | 2025-06-23
إيران تتفادى المواجهة المباشرة مع واشنطن وتحرك روسي للتهدئة
02:30 | 2025-06-23
الكلاب الشاردة: خطر يجوب شوارع لبنان... فكيف نحمي أنفسنا؟
03:15 | 2025-06-23
بسبب الحرب.. "أوفر تايم" في وزارة لبنانية
03:06 | 2025-06-23
قصاب: نناشد الدولة السورية تحمّل كامل مسؤولياتها في حماية المواطنين الأبرياء
02:45 | 2025-06-23
سعادة على لوائح "القوات"؟
02:33 | 2025-06-23
البستاني أدان التفجير في دمشق: لإنزال أقسى العقوبات بالمخططين والمسهلين والمنفذين
فيديو
بدت مُرهقة.. شاهدوا أول ظهور للفنانة الشهيرة بعد تعرّضها لوعكة صحية أدخلتها المستشفى (فيديو)
Lebanon 24
بدت مُرهقة.. شاهدوا أول ظهور للفنانة الشهيرة بعد تعرّضها لوعكة صحية أدخلتها المستشفى (فيديو)
23:24 | 2025-06-22
23/06/2025 10:15:17
Lebanon 24
Lebanon 24
بوسي وهيفا تشعلان الصيف بـ"يا أحمد"
Lebanon 24
بوسي وهيفا تشعلان الصيف بـ"يا أحمد"
13:40 | 2025-06-21
23/06/2025 10:15:17
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب مقعد.. شجار عنيف على متن طائرة شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
Lebanon 24
بسبب مقعد.. شجار عنيف على متن طائرة شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
04:00 | 2025-06-21
23/06/2025 10:15:17
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24