تصعيد جنوني أم بداية تسوية عاقلة؟

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كتب في" اللواء": في خطوة غير مسبوقة، وجّهت الأميركية ضربة عسكرية صاعقة استهدفت منشآت نووية إيرانية، وتتصاعد المخاوف من أن تكون هذه الضربة بداية سلسلة مواجهات قد تهدد استقرار والمنطقة بأسرها، وتؤدي إلى توسيع ساحة الحرب المشتعلة بين وإسرائيل.هذه الخطوة لا تخلو من محاذير استراتيجية. وجعلت القواعد العسكرية الأميركية المنتشرة في الخليج هدفاً مباشراً لرد أو لأذرعها. قرار بالتدخل العسكري المباشر قد يؤثر بشكل مباشر على المصالح الأميركية في قطاع الطاقة، ومن المتوقع أن تثيرالضربة الأميركية بعض ردود الفعل العنيفة في ساحات النفوذ ، من اليمن والعراق إلى . في ضوء المؤشرات الراهنة، يبدو أن المنطقة مقبلة على مرحلة دقيقة من الترقب والتوازنات الهشة. وكل المعطيات تُشير إلى أن ما بعد الضربة الأميركية الموجعة ليس كما قبلها. والرهان اليوم قدرة الأطراف الكبرى، ولا سيما وطهران، على إدارة المواجهة بحكمة، وسلوك دروب التسوية، وتجنُّب الوصول إلى نقطة اللاعودة، والانجرار إلى حرب قاسية لا رابح فيها… إلا الخراب!