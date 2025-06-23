الخطيب أبرق الى يوحنا العاشر معزيا: عمل جبان

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أبرق الاعلى العلامة الى بطريرك الروم العاشر يازجي، معزيا بضحايا التفجير الارهابي الذي حصل في مارالياس في الدويلعة - .وجاء في برقية العلامة : "لقد تلقينا ببالغ الحزن والأسى والغضب انباء التفجير الارهابي الذي طاول كنيسة للروم الارثوذكس في دمشق .واننا اذ نشجب وندين هذا العمل الاجرامي وما اسفر عنه من ضحايا بريئة، نؤكد لكم ان هذا العمل الجبان الذي طال مصلين في كنيستهم ،لا يقربه الا مجرمون احترفوا القتل وهدر الدماء البريئة، ولطالما عانت منطقتنا من افعالهم الشنيعة، ويجب استئصالهم من الجذور لكي تنعم هذه المنطقة بالأمن والسلام".ختم: "اننا نتوجه الى غبطتكم والى الكنيسة الارثوذكسية والى اهالي الضحايا بخالص التعازي، مؤكدين تضامننا معهم ومع آلامهم، وتعاطفنا البالغ مع المصابين".