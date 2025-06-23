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لبنان

الخطيب أبرق الى يوحنا العاشر معزيا: عمل جبان

Lebanon 24
23-06-2025 | 02:26
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أبرق نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى العلامة الشيخ علي الخطيب الى بطريرك الروم الارثوذكس يوحنا العاشر يازجي، معزيا بضحايا التفجير الارهابي الذي حصل في كنيسة مارالياس في الدويلعة - دمشق
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وجاء في برقية العلامة الخطيب:  "لقد تلقينا ببالغ الحزن والأسى والغضب انباء التفجير الارهابي الذي طاول كنيسة مار الياس للروم الارثوذكس في دمشق .واننا اذ نشجب وندين هذا العمل الاجرامي وما اسفر عنه من ضحايا بريئة، نؤكد لكم ان هذا العمل الجبان الذي طال مصلين في كنيستهم ،لا يقربه الا مجرمون احترفوا القتل وهدر الدماء البريئة، ولطالما عانت منطقتنا من افعالهم الشنيعة، ويجب استئصالهم من الجذور لكي تنعم هذه المنطقة بالأمن والسلام". 

ختم: "اننا نتوجه الى غبطتكم  والى الكنيسة الارثوذكسية والى اهالي الضحايا  بخالص التعازي، مؤكدين تضامننا معهم ومع آلامهم، وتعاطفنا البالغ مع المصابين".
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