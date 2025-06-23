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لبنان

بدء جلسة اللجان النيابية المشتركة برئاسة بو صعب

Lebanon 24
23-06-2025 | 04:20
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تنعقد جلسة اللجان النيابية المشتركة بدعوة من رئيس مجلس النواب نبيه بري ، في القاعة العامة في مجلس النواب ، برئاسة نائب رئيس المجلس الياس بو صعب ،وحضور وزراء المال والدفاع والاعلام.
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