علم " " أنه جرى تأجيل جلسة انتخاب رئيس إتحاد بلديات إقليم الخروب التي كانت مقررة، اليوم الإثنين، في قائمقامية ، وذلك إثر إصابة القائمقام بعارض صحي مفاجئ إلى جانب عدد من رؤساء البلديات.

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وذكرت المعلومات أن والرؤساء الذين أصيبوا بـ"التسمم"، شاركوا أمس بعشاء أقيم في السعديات، ولهذا السبب تعذرت مشاركتهم في انتخابات اليوم التي ستُجرى يوم الجمعة المقبل.

ولاحقاً، ورد إلى "لبنان24" اتصال من رئيس بلدية السعديات أوضح أنَّ حادثة التسمم حصلت في مطعم لا يقع ضمن منطقة السعديات العقارية، فاقتضى التوضيح مع تعبير "لبنان24" عن تقديره للبلدية ورئيسها.