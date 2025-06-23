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لبنان
تسمم" رؤساء بلديات و"قائمقام" وتوضيح من بلدية السعديات
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
23-06-2025
|
05:44
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علم "
لبنان24
" أنه جرى تأجيل جلسة انتخاب رئيس إتحاد بلديات إقليم الخروب
الشمالي
التي كانت مقررة، اليوم الإثنين، في قائمقامية
الشوف
، وذلك إثر إصابة القائمقام
مارلين قهوجي
بعارض صحي مفاجئ إلى جانب عدد من رؤساء البلديات.
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وذكرت المعلومات أن
قهوجي
والرؤساء الذين أصيبوا بـ"التسمم"، شاركوا أمس بعشاء أقيم في السعديات، ولهذا السبب تعذرت مشاركتهم في انتخابات اليوم التي ستُجرى يوم الجمعة المقبل.
ولاحقاً، ورد إلى
"لبنان24"
اتصال من رئيس بلدية السعديات
خالد الأسعد
أوضح أنَّ حادثة التسمم حصلت في مطعم لا يقع ضمن منطقة السعديات العقارية، فاقتضى التوضيح مع تعبير
"لبنان24"
عن تقديره للبلدية ورئيسها.
المصدر:
خاص "لبنان 24"
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