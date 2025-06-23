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لبنان

بسبب الظروف السياسيّة والأمنيّة... هذا ما أعلنته لجنة مهرجانات بيت الدين

Lebanon 24
23-06-2025 | 05:56
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صدر عن لجنة مهرجانات بيت الدين البيان التالي:
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في ضوء الظروف السياسية والأمنية الحالية التي تؤثر على المنطقة وتُعيق مشاركة الفنانين الأجانب، وحرصًا على ضمان إقامة المهرجان وأنشطته في أجواء من الاستقرار والهدوء، اتخذت لجنة مهرجانات بيت الدين القرار الصعب بتعليق المهرجان الذي كان مقررًا إقامته من 3 تموز إلى 27 تموز 2025. على أن تعود لاطلاع الرأي العام بموقفها في حال تبدلت الأوضاع وتحديد الموعد الجديد إذا سمحت الظروف بذلك.
نود أن نعبر عن امتناننا العميق للوزارات المعنية، والجهات الرسمية، وشركائنا الذين يدعمون الفن والثقافة، والفنانين المشاركين، وجمهورنا الوفي والقيم، ووسائل الإعلام على دعمهم المستمر في هذا الوقت.

يرجى أخذ العلم أن المعارض الفنية ستفتتح كما هو مُقرر في 3 تموز 2025 الساعة السادسة مساءً.
BeMA - Unfolding Landscapes
Nothing but Flowers - Curated by Saleh Barakat
 
 
 
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