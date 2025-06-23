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لبنان

جعجع: أقصى تمنياتنا أن يتولى الحكم الجديد في دمشق ملاحقة فلول "داعش"

Lebanon 24
23-06-2025 | 05:58
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كتب رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع عبر "إكس": "تعازينا الحارة للكنيسة الأرثوذكسية ولأهالي الشهداء الذين سقطوا في الجريمة الإرهابية التي وقعت في كنيسة مار الياس في دمشق، وتمنياتنا بالشفاء العاجل للمصابين والجرحى".
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وأضاف: "ليس جديدا على تنظيم "داعش" تنفيذ أعمال إرهابية إجرامية من دون أي روادع أخلاقية أو انسانية أو عقلية".
وقال جعجع: "أقصى تمنياتنا أن يتولى الحكم الجديد في دمشق ملاحقة فلول "داعش" حتى آخر واحد منهم، وأقصى تمنياتنا أيضا أن تبادر دول المنطقة والعالم بأسره إلى ملاحقة هذا السرطان ومكافحته حتى القضاء عليه نهائيا".
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