جعجع: أقصى تمنياتنا أن يتولى الحكم الجديد في دمشق ملاحقة فلول "داعش"

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وأضاف: "ليس جديدا على تنظيم "داعش" تنفيذ أعمال إرهابية إجرامية من دون أي روادع أخلاقية أو انسانية أو عقلية". كتب عبر "إكس": "تعازينا الحارة للكنيسة ولأهالي الذين سقطوا في الجريمة الإرهابية التي وقعت في في ، وتمنياتنا بالشفاء العاجل للمصابين والجرحى".وأضاف: "ليس جديدا على تنظيم "داعش" تنفيذ أعمال إرهابية إجرامية من دون أي روادع أخلاقية أو انسانية أو عقلية".

: "أقصى تمنياتنا أن يتولى الحكم الجديد في دمشق ملاحقة فلول "داعش" حتى آخر واحد منهم، وأقصى تمنياتنا أيضا أن تبادر دول المنطقة والعالم بأسره إلى ملاحقة هذا السرطان ومكافحته حتى عليه نهائيا".