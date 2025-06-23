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لبنان

الأمن العام يعلن مواعيد التحاق المأمورين المتمرنين بدورة التنشئة

Lebanon 24
23-06-2025 | 06:32
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صدر عن مكتب شؤون الإعلام  في الامن العام اللبناني البيان التالي:
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"يتابع المأمورون المتمرنون دورة تنشئة في معهد قوى الأمن الداخليعرمون إعتباراً من 01 / 07 / 2025 ، على أن يلتحقوا بالمعهد وفقاً للتالي:
- تلتحق الدفعة الأولى بتاريخ 01 / 07 / 2025 وعددها 400 مأمور متمرن (من الرقم 1 لغاية الرقم 400 حسب رقم التصنيف)
- تلتحق الدفعة الثانية بتاريخ 02 / 07 / 2025 وعددها 300 مأمور متمرن  (من الرقم 401 لغاية الرقم 700 حسب رقم التصنيف)
للإطلاع على التصنيف يرجى الضغط على الرابط التالي: https://www.general-security.gov.lb/ar/posts/488
 
وتذكّر المديرية بالحاجيات والتجهيزات المفترض بهم تأمينها لزوم دورة التنشئة المسلكية والعسكرية وذلك عبر الضغط على الرابط التالي: https://www.general-security.gov.lb/ar/posts/482".
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