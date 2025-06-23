تدابير سير في منطقة معوّض لمدّة 10 أيّام.. ما القصة؟

صــــدر عـــن المديريـّـة العامّــة لقـوى الأمــــن الدّاخلـي ـ شعبـة العلاقــات العامّة ما يـــــــلي:



"اعتبارًا من تاريخ اليوم 23-6-2025، ولمدّة عشرة أيّام تقريبًا، ستقوم إحدى الشّركات المتعهّدة بأعمال هدم وإزالة ركام مبنى في الضّاحية الجنوبيّة، استُهدف أثناء العدوان ، وذلك يوميًّا من السّاعة 8:00 لغاية السّاعة 16:00.

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ستؤدّي هذه الأعمال إلى تضييق الطّريق ومنع المرور على مسرب من الطّريق الممتد من محلّة معوّض / "مستديرة الزّغلول" وصولًا إلى "مفرق صالون يونس" بإتّجاه المشرفيّة، وتحويل السّير في بعض الأحيان بإتجاه معوّض.

يُرجى من المواطنين الكرام أخذ ، والتّقيّد بتوجيهات عناصر وإرشاداتهم، وبلافتات السّير التّوجيهيّة، حِفاظًا على السّلامة العامّة، ومنعًا للازدحام".