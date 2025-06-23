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لبنان

رسالة تهديد وصلت إلى أحد المواطنين... وبعد التدقيق هذا ما تبيّن

Lebanon 24
23-06-2025 | 09:13
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ أحد أبناء بلدة اللوبية - قضاء صيدا، تلقى رسالة تهديد بضرورة إخلاء المبنى الذي يقطنه.
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وبعد التدقيق من قِبل المعنيين وجمعية كشافة الرسالة الإسلامية، تبيّن أنّ رسالة التهديد كاذبة، وهدفها خلق جوّ من الخوف والبلبلة.
 
 
 
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