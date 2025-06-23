رسالة تهديد وصلت إلى أحد المواطنين... وبعد التدقيق هذا ما تبيّن

أفادت مندوبة " "، أنّ أحد أبناء بلدة اللوبية - ، تلقى رسالة تهديد بضرورة إخلاء المبنى الذي يقطنه.

Advertisement

وبعد التدقيق من قِبل المعنيين وجمعية كشافة الرسالة الإسلامية، تبيّن أنّ رسالة التهديد كاذبة، وهدفها خلق جوّ من الخوف والبلبلة.