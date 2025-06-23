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لبنان

الرئيس عون استقبل بطلات الجمباز القاضي: صورة مشرقة للبنان في المحافل الدولية

Lebanon 24
23-06-2025 | 10:09
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استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا، البطلات الأربع دانا ونايا وديا ونيا القاضي، اللواتي أحرزن مراكز متقدمة في بطولة الجمباز الدولية التي أُقيمت في دبي، يرافقهن والدهن داني القاضي ووالدتهن السيدة نضال باخوس القاضي.
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وخلال اللقاء، أوضح السيد داني القاضي أن بناته الأربع "رفعن اسم لبنان عالياً بكل جدارة واستحقاق، بعد أن أحرزن ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية، إضافة إلى كؤوس البطولة، نتيجة التزامهن وروح المثابرة والانضباط التي يتمتعن بها"، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز يعكس "صورة مشرقة عن الشباب اللبناني في المحافل الدولية".

ووضع القاضي هذا الفوز في عهدة الرئيس عون، مشيداً بـ"المواقف التحفيزية التي لطالما تبناها في دعم الطاقات اللبنانية الواعدة، وتشجيعها على تمثيل لبنان بأفضل صورة في مختلف الميادين حول العالم".

من جهته، رحب الرئيس عون بالشقيقات البطلات، وهنأهن على تفوقهن في بطولة الجمباز في دبي، مستمعاً إلى شرح مفصّل من كل منهن حول المباريات التي شاركن فيها وخططهن المستقبلية على المستويين الرياضي والأكاديمي. وتمنى لهن مستقبلاً واعداً، داعياً إياهن إلى "الموازنة بين الرياضة والدراسة، لما للرياضة من دور في صقل الشخصية، وللعلم من أهمية في بناء مستقبل متين".

وفي ما يلي النتائج التي حققتها الشقيقات الأربع في البطولة الدولية:

دانا القاضي (مواليد 2011): أحرزت خمس ميداليات ذهبية، وحلّت في المركز الأول ضمن فئتها العمرية، ونالت كأس الدورة.

نايا القاضي (مواليد 2012): أحرزت ميدالية ذهبية وأربع ميداليات فضية، وحلّت في المركز الثاني ضمن فئتها.

ديا القاضي (مواليد 2015): أحرزت ميداليتين فضيتين وميدالية برونزية، وحلّت في المركز الثالث ضمن فئتها.

نيا القاضي (مواليد 2016): أحرزت أربع ميداليات ذهبية، وحلّت في المركز الأول ضمن فئتها.

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