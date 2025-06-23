"حزب الله" نظم وقفة تضامنية في صور مع إيران

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نظمت منطقة جبل عامل الأولى في " "، تضامناً مع الجمهورية الإسلامية في واستنكاراً للعدوان والأميركي عليها، وقفة تضامنية عند مستديرة هيثم دبوق في مدينة صور، بمشاركة عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسين جشي.ألقى النائب حسن عز الدين كلمة "حزب الله"، فقال: "إننا نقف هنا اليوم شامخين لنعلن تضامننا مع إيران، هذا التضامن الذي يستبطن شراكة ووحدة في المسار والمصير، نقف هنا مع الجمهورية الإسلامية والولي الفقيه والمرجع الديني والسياسي لنعلن تضامننا وشراكتنا ووحدتنا مع الخير كله الذي يقاوم الشر كله".واعتبر أن "هذا التضامن الذي ينطلق من هذه المدينة من أرض عاملة ومن الجنوب، هو لنصرة الحق"، وقال: "نقف هنا منذ لحظة انتصار هذه الثورة التي أعلنت عن هويتها الفكرية والسياسية فأرست وأعلنت خيارها السياسي المستقل عن الشرق والغرب، لتؤكد إيمانها الراسخ بخيار الاستقلال الوطني وعدم التبعية للأجنبي، ودعمها للشعوب المستضعفة وللمقاومين أينما كانوا، التواقين للتحرر والتحرير، وجعلت فلسطين البوصلة الحقيقية لكل إنسان حر وشريف، وكانت فلسطين هي المعيار وما زالت".ورأى أن "العدوان الصهيوني على الجمهورية الإسلامية كان ليضع المنطقة وإيران أمام خيارات الاستسلام أو المواجهة، كما وضع المنطقة على صفيح ساخن ينذر بمزيد من التوترات وزعزعة الاستقرار، إلا أن إيران رفضت الاستسلام واستخدمت حقها في الرد، مما أعاد التوازن في الصراع والقدرة على ردع هذا الكيان"، وقال: "بعد أقل من أسبوعين من بداية هذا العدوان، عاودت أميركا لتشن هجوما وعدوانا على إيران، الدولة المستقلة ذات السيادة، الدولة الإقليمية الوازنة التي انتصرت على أعظم وأكبر قاعدة استخبارية لأميركا، وهذا الاعتداء الذي حصل إنما شكل منعطفاً خطيراً جداً، وأشعل فتيل الحرب ووضع المنطقة مجدداً أمام خيارات مفتوحة على كل الاحتمالات بما فيها الحرب الواسعة والشاملة".أضاف: "ما حصل يعطي إيران حق الدفاع وحق الرد الذي تراه متناسباً مع حجم العدوان وحجم الجريمة التي ارتكبتها أميركا، وإن من حقها استخدام كل الوسائل والقدرات والامكانات والتحالفات في السياسة والديبلوماسية، وهي الوحيدة التي تملك قيادتها السياسية والعسكرية تحديد المكان والزمان".وأكد أن "الأداء السياسي والعسكري والديبلوماسي والشعبي لهذه القيادة الحكيمة واستخدام أوراق القوة التي تملكها، يدلل على أداء ممتاز وعلى حكمة وشجاعة القيادة التي تعزز بهذا الأداء حتمية الانتصار على العدو، وحتمية انتصار الحق على الباطل".واعتبر النائب عز الدين أن "أمريكا تريد التسلط والهيمنة على المنطقة، وأن الكيان الصهيوني يريد ان يغير وجه هذه المنطقة ووجه ، وأن ما يجري اليوم سيكون له تأثير في مستقبل هذه المنطقة وفي مستقبل النظام الدولي الجديد الذي تسعى أميركا لأن تهيمن عليه وتتسيده لتأمر دول العالم وتحدد أسعار ، كما تريدها لمصالحها، إلا أن هذا لن يكون لا على مستوى المنطقة ولا على مستوى العالم، ولن تكون المنطقة ولا شعوبها، تحت تسيد العدو الصهيوني بل ستبقى لأهلها وأصحاب الأرض فيها، وستبقى فلسطين للفلسطينيين وللعرب والمسلمين والمسيحيين، وستبقى هذه وهذه المواجهة لهذا العدو حتى ازالته من الوجود".وختم عز الدين: "ما تقوم به إيران اليوم لا يعد دفاعاً عن نفسها فحسب، بل عن نفسها والأمة العربية والإسلامية، والمنطقة ودولها وأمن هذه المنطقة واستقرارها، وإيران تواجه لأجل حماية شعوب هذه المنطقة ومن أجل الحق والعدالة ومن أجل أن نعيش جميعاً في المنطقة بمستقبل نحن نرسم معالمه، لأننا دعاة حق وعدالة تكون مهوى أفئدة المستضعفين والمحرومين أينما كانوا". (الوكالة الوطنية)