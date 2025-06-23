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لبنان

خواجه: مشكلة الغرب مع إيران تتجاوز الملف النووي

Lebanon 24
23-06-2025 | 14:49
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اعتبر النائب محمد خواجه في حديث لبرنامج ”عشرين_30” أن المشكلة الأساسية مع إيران لا تكمن في ملفها النووي، بل في الدور السياسي والإقليمي الذي تلعبه، وخصوصاً في احتضانها للقضية الفلسطينية.
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وقال خواجه: “لا أرى أن طهران ستستسلم، لأن الاستسلام يعني سقوط النظام الإيراني برمّته.”

وأشار إلى أن الولايات المتحدة تنظر إلى المنطقة من خلال الرؤية الإسرائيلية فقط، مؤكدًا أنه لا يمكن تحقيق أي استقرار حقيقي في الشرق الأوسط من دون التوصّل إلى حل عادل للقضية الفلسطينية>
 
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