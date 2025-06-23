خواجه: مشكلة الغرب مع إيران تتجاوز الملف النووي

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اعتبر خواجه في حديث لبرنامج ”عشرين_30” أن المشكلة الأساسية مع لا تكمن في ملفها ، بل في الدور السياسي والإقليمي الذي تلعبه، وخصوصاً في احتضانها للقضية .وقال خواجه: “لا أرى أن ستستسلم، لأن الاستسلام يعني سقوط النظام برمّته.”وأشار إلى أن تنظر إلى المنطقة من خلال الرؤية فقط، مؤكدًا أنه لا يمكن تحقيق أي استقرار حقيقي في من دون التوصّل إلى حل عادل للقضية الفلسطينية>