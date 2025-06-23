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لبنان

الرئيس عون اتصل بسلام... ماذا دار بينهما؟

Lebanon 24
23-06-2025 | 15:13
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أجرى رئيس الجمهورية جوزاف عون مساء اليوم، اتصالاً هاتفياً برئيس مجلس الوزراء نواف سلام مطمئناً بعد هبوط الطائرة التي كانت تقله إلى قطر في مملكة البحرين بعد اغلاق المجال الجوي القطري نتيجة الاعتداء التي تعرضت له دولة قطر مساء اليوم.
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واجرى الرئيسان عون وسلام تقييما للتطورات المستجدة.
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