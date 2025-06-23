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لبنان

بعد الاعتداء على قطر.. باسيل يحذر من "الحرب المفتوحة"

Lebanon 24
23-06-2025 | 15:52
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أعلن رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل عن تضامنه مع دولة قطر، شعباً وقيادة إبان الاعتداء الإيراني الذي تعرضت له، مساء اليوم الإثنين.
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وفي منشورٍ له عبر منصة "آكس"، قال باسيل إنّ "توسّع الحرب وإنتقالها باتجاه دول الخليج العربي وبالتحديد دولة قطر الشقيقة، لا يشكل فقط انتهاكاً لسيادة هذه الدول بل يضع المنطقة أمام مخاطر حرب مفتوحة".

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