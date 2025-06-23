بعد الاعتداء على قطر.. باسيل يحذر من "الحرب المفتوحة"

أعلن رئيس " " عن تضامنه مع ، شعباً وقيادة إبان الاعتداء الذي تعرضت له، مساء اليوم الإثنين.

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وفي منشورٍ له عبر منصة "آكس"، قال إنّ "توسّع الحرب وإنتقالها باتجاه دول وبالتحديد دولة قطر الشقيقة، لا يشكل فقط انتهاكاً لسيادة هذه الدول بل يضع المنطقة أمام مخاطر حرب مفتوحة".