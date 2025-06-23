"الإشتراكي": نتضامن مع قطر التي وقفت دوماً مع لبنان

Advertisement

إستنكر " الإشتراكي"، في بيان، "الاعتداء الذي تعرّضت له الشقيقة والذي يشكّل انتهاكاً لسيادتها، ومن شأنه أن يوسّع رقعة المواجهات العسكرية وإدخال المنطقة في دوامة من الفوضى التي لن يكون من السهولة السيطرة عليها".وإذ أكّد الحزب "تضامنه مع دولة قطر الشقيقة التي وقفت دوماً إلى جانب "، دعا إلى وقف إطلاق النار فوراً والعودة إلى طاولة المفاوضات لإنهاء الصراع الدائر بالطرق الديبلوماسية".