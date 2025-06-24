Advertisement

لبنان

"حزب الله" يضرب "الأخماس بالأسداس"

اندريه قصاص Andre Kassas

|
Lebanon 24
24-06-2025 | 02:00
A-
A+
Doc-P-1381679-638863513655927323.jpg
Doc-P-1381679-638863513655927323.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
بعدما دخلت الولايات المتحدة الأميركية على خطّ الحرب الإسرائيليةالإيرانية لم يعد من الجائز القول بأن لبنان غير معني، ولو بطريقة غير مباشرة، بما يجري على الساحة الإقليمية من تطورات متسارعة تنذر بأسوأ الاحتمالات، خصوصًا إذا قرّرت طهران أن تخوضها حربًا "كاميكازية" ضد القواعد الأميركية في كل من العراق وسوريا، وصولًا إلى مهاجمة اسطولها البحري.
Advertisement
فلبنان، كما سبق أن أشار إليه أكثر من مراقب سياسي، قد أصبح في عين العاصفة، وبالأخصّ إذا ما طُلب من "حزب الله" الانخراط في هذه الحرب، التي تبدو حتى الساعة، غير متكافئة، وذلك لأسباب كثيرة، ومن بينها أن طهران لم تقرأ جيدًا في الكتاب الأميركي الموقّع باسم دونالد ترامب، الذي يعتبر أن السلام لا يمكن فرضه إلا عن طريق القوة، وهو منطق غير قابل لـ "الهضم" من قِبل جمعيات حقوق الانسان، التي يختلف مفهومها للسلام العالمي مع السلام، الذي تسعى إليه واشنطن عبر طروحات أقّل ما يُقال فيها ما قاله جان لافونتين في إحدى قصائده عندما تحدّث عن الذئب والحمل مستخلصًا بأن "منطق القوي هو دائمًا الأفضل".
حتى هذه الساعة لا يبدو أن "حزب الله" في وارد الانخراط في حرب تجمع القوى السياسية على وصف المنعطف الذي دخلته المنطقة مع اندلاع المواجهات العسكرية الإيرانية - الإسرائيلية وانضمام أميركا إليها بأنه أكثر من خطير، وأنه من الأفضل للبنان أن ينتظر في قاعة الانتظار وليس في الملاجئ، وذلك من خلال ضبط النفس، وعلى وجوب تحييد لبنان عن هذا الصراع "الأكبر منه"، مع مقاربات لا تستند إلا إلى التمنيات بألاّ تضطّر طهران للطلب من "حزب الله" المشاركة في هذه الحرب على رغم أن المؤشرات الحالية لا توحي بأن إيران في وارد الاقدام على هذا الأمر، وذلك لعلمها المسبق بأن هذا التدّخل سيجلب الويلات على لبنان، وعلى بيئة "حزب الله" بالتحديد من دون أن يكون لهذا التدّخل الفعالية المطلوبة في تغيير المعادلات القائمة حاليًا.
وعلى رغم تأكيد الأمين العام لـ "حزب الله" الشيخ نعيم قاسم بأنه ليس على الحياد "بين حقوق إيران المشروعة واستقلالها، وبين باطل أميركا وعدوانها، ومعها الغُدَّة السرطانية إسرائيل والمستكبرون، ونتصرفُ بما نراه مناسبًا في مواجهة هذا العدوان الإسرائيلي الأميركي الغاشم"، فإن "الأخ الأكبر"، الرئيس نبيه بري، المتقدّم في طروحاته العقلانية، ينطلق من قراءة متبصرّة لما يجري من تطورات متسارعة ليخلص إلى القول بأن الظروف قد تغيَّرت عمّا كانت عليه قبل هذه الحرب، التي تخطّت بخطورتها أي قواعد للاشتباك، وهي لم تعد مجرد مناورات في الوقت الضائع.
فالرئيس بري بتأكيده أن "الحزب" لن يتدخل في هذه الحرب "مئتين بالمئة"، لا ينطق باسمه فقط بل وباسم "الحزب" أيضًا، خصوصًا أنه لم  يصدر عنه أي موقف قد يُفهم منه أنه يخالف ما أعلنه حليفه الاستراتيجي، الذي دعا الجميع إلى العودة إلى الحوار، "لأن لا بديل منه لوقف الحرب ووضع حد للعدوان الإسرائيلي على إيران، لخلق المناخ المؤاتي للتوصل إلى تسوية تتعلق بالملف النووي الإيراني".
وبهذا الموقف يبدو أن الرئيس بري يتلاقى مع موقف كل من رئيسي الجمهورية والحكومة، ومع موقف كل القوى الحريصة على عودة الاستقرار إلى المنطقة ولبنان، بدلاً من الدخول في مزايدات غير مجدية، قد تتخذها إسرائيل ذريعة لإبقاء احتلالها للتلال الخمس والتهرّب من تنفيذ اتفاق وقف اطلاق النار والقرار 1701.
 
فدخول واشنطن على خطّ الحرب الإسرائيلية – الإيرانية ليس "مزحة" كما يصفه المراقبون السياسيون. وهذا ما يرجّح فرضية بقاء "حزب الله" على موقفه المبدئي القائم على معادلة تفويت الفرصة على إسرائيل للانقضاض على لبنان، على رغم أن تل أبيت ليست في حاجة إلى أي ذريعة لترجمة مخططاتها التوسعية في الاتجاه الشمالي.
فـ "حزب الله"، وفق المعلومات التحليلية، منصرف إلى إجراء تدقيق جدّي في ما يمكن أن يتخذه من خطوات، وهو لن يقدم على موقف تغلب عليه الحماسة الشعبوية قد يرتدّ عليه سلباً، على غرار قرار إسناده لغزة، والذي رتب عليه اكلافًا بشرية ومادية باهظة، وأقحم لبنان في حرب كان في غنى عنها، مع تجديد التأكيد بأن إسرائيل لم تكن في حاجة إلى أي ذريعة لصبّ جام حقدها على بيئة "الحزب" في الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية لبيروت.
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
"حزب الله" بعد ضربة الضاحية: لن نظل متفرجين
lebanon 24
24/06/2025 12:02:24 Lebanon 24 Lebanon 24
"الليزر" يضرب طائرات "حزب الله".. ماذا كشفت إسرائيل؟
lebanon 24
24/06/2025 12:02:24 Lebanon 24 Lebanon 24
كتائب حزب الله: سنضرب المصالح الأميركية إذا تدخلت ضد ايران
lebanon 24
24/06/2025 12:02:24 Lebanon 24 Lebanon 24
فضل الله: لا علاقة لـ"حزب الله" بملف تهريب الذهب عبر المطار
lebanon 24
24/06/2025 12:02:24 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
Author

اندريه قصاص Andre Kassas

أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:00 | 2025-06-24
04:41 | 2025-06-24
04:34 | 2025-06-24
04:30 | 2025-06-24
04:28 | 2025-06-24
04:16 | 2025-06-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24