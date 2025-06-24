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لبنان

بصاروخين.. مسيّرة تستهدف سيارة جنوبا (صور)

Lebanon 24
24-06-2025 | 02:22
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أفادت مندوبة "لبنان24" عن أنّ مسيّرة إسرائيلية استهدفت بصاروخين سيارة في منطقة كفردجال في قضاء النبطية، صباح اليوم الثلاثاء، ما أدى إلى سقوط 3 شهداء.
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وحسب المعلومات، فقد استهدف الجيش الإسرائيلي هيثم بكري الذي كان مع والده، وابنه، من بلدة صير الغربية.

وعُلم أن بكري، الذي يعمل في مجال الصيرفة ويدير مكتبًا له في منطقة الغبيري - بيروت، كان في طريقه إلى عمله عند وقوع الاستهداف.
 
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