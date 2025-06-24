بصاروخين.. مسيّرة تستهدف سيارة جنوبا (صور)

أفادت مندوبة " " عن أنّ مسيّرة إسرائيلية استهدفت بصاروخين سيارة في منطقة كفردجال في ، الثلاثاء، ما أدى إلى سقوط 3 .

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وحسب المعلومات، فقد استهدف الجيش هيثم بكري الذي كان مع والده، وابنه، من بلدة صير الغربية.



وعُلم أن بكري، الذي يعمل في مجال الصيرفة ويدير مكتبًا له في - ، كان في طريقه إلى عمله عند وقوع الاستهداف.