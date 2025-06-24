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لبنان

طقس صيفي يسيطر على لبنان.. والحرارة إلى ارتفاع

Lebanon 24
24-06-2025 | 02:56
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع رياح ناشطة أحيانا، ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة فوق الجبال و ارتفاعها على الساحل و في الداخل ، كما يستمر ظهور الضباب على الجبال المتوسطة الارتفاع.
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وجاء في النشرة الآتي:

-الحال العامة: طقس صيفي يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط حيث يكون معتدل الحرارة ورطب على الساحل وحار نسبيا وأعلى من معدلاتها الموسمية على الجبال وفي الداخل. 

ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر حزيران: بيروت بين 22 و 30، طرابلس بين 20 و 29،  زحلة بين 16و 32 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:
الثلاثاء:  
قليل الغيوم إلى غائم جزئيا دون تعديل بدرجات الحرارة على الساحل و في الداخل و ارتفاعها فوق الجبال ونسبة رطوبة مرتفعة مما يزيد الشعور بالحر، كما نشهد ارتفاعا إضافيا بدرجات الحرارة فوق الجبال وفي الداخل، تنشط الرياح أحيانا ويتكون الضباب بدءا من ارتفاعات منخفضة مما يؤدي الى رؤية سيئة.
الأربعاء:  
قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع رياح ناشطة أحيانا، دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الجبال و ارتفاعها على الساحل و في الداخل كما يستمر ظهور الضباب على الجبال المتوسطة الارتفاع.
الخميس:  
قليل الغيوم الى غائم جزئيا أحيانا دون تعديل بدرجات الحرارة على الساحل وارتفاعها على الجبال و في الداخل وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة مع بقاء تكون الضباب على المرتفعات ورؤية سيئة.
الجمعة:  
قليل الغيوم الى غائم جزئيا أحيانا مع ارتفاع اضافي طفيف بدرجات على الجبال وفي الداخل ودون تعديل على الساحل مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة واستمرار تكون الضباب على المرتفعات.

-الحرارة على الساحل من 23 الى 31 درجة، فوق الجبال من 18 الى 30 درجة، في الداخل من 18 الى 36 درجة.

-الرياح السطحية:  جنوبية غربية الى جنوبية ناشطة صباحا متقلبة ضعيفة ليلا، سرعتها بين 15 و 35 كم/س.
-الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء أحيانا على التلال بسبب الضباب.
-الرطوبة النسبية على الساحل:  بين 60 و90 %.

-حال البحر: متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء:  27 درجة.
-الضغط الجوي:  758 ملم زئبق
-ساعة شروق الشمس:   5,28
-ساعة غروب الشمس:  19,53
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