انتخاب الشفشق رئيسا لاتحاد بلديات جرد الضنية وحندوش نائبا له

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انتخب بالتزكية رئيس بلدية رئيساً لاتحاد بلديات وممثل بلدية في الاتحاد نائبا له، في جلسةعقدت بدعوة من قائمقام قضاء المنية- ، وبحضور رئيس بلدية نمرين مصطفى عربس ورئيس بلدية مراح السفيرة خالد ، وهي البلديات الاربع المنضوية في الاتحاد. (الوكالة الوطنية)