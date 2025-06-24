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لبنان

انتخاب الشفشق رئيسا لاتحاد بلديات جرد الضنية وحندوش نائبا له

Lebanon 24
24-06-2025 | 05:08
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انتخب بالتزكية رئيس بلدية الحازمية طارق الشفشق رئيساً لاتحاد بلديات جرد الضنية وممثل بلدية طاران في الاتحاد محمد حندوش نائبا له، في جلسةعقدت بدعوة من قائمقام قضاء المنية- الضنية جان الخولي، وبحضور رئيس بلدية نمرين مصطفى عربس ورئيس بلدية مراح السفيرة خالد عواد، وهي البلديات الاربع المنضوية في الاتحاد.  (الوكالة الوطنية)
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