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لبنان

بري عرض والقائم بالاعمال العراقي للاوضاع في لبنان والمنطقة

Lebanon 24
24-06-2025 | 05:26
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 إستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة القائم بأعمال سفارة العراق لدى لبنان محمد رضا الحسيني. وتم البحث في الاوضاع العامة في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين. (الوكالة الوطنية)
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