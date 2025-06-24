فيما يخص قرار إعفاء الشاحنات من الرسوم… إليكم التفاصيل

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عقدت والطاقة والمياه جلسة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي، برئاسة النائب وحضور وعدد من النواب.وفي تصريح بعد الجلسة، أعلن أن "اللجنة ناقشت ثلاثة مواضيع رئيسية، أبرزها اقتراح قانون إعفاء شاحنات من الرسوم. وقد لاقى هذا الاقتراح رفضًا قاطعًا من غالبية أعضاء اللجنة والنواب الحاضرين، إضافة إلى ممثلي هيئة إدارة السير، ما أدى إلى اتخاذ قرار بردّ الاقتراح".واعتذر عطية من ، موضحًا أن اللجنة لم "تتمكن من السير بهذا الاقتراح بسبب غياب المساواة بين القطاعات المختلفة في ما يتعلق بالإعفاءات".وتابع:"أما الموضوع الثاني، فتمحور حول تنظيم العلاقة بين المالكين والمستأجرين، لا سيما في الأبنية المتداعية وتحميل المسؤوليات الناتجة عن الأضرار. وقررت اللجنة إحالة هذا الملف على لجنة فنية ما استدعى تأجيله".اضاف:" اما التوصية التي اريد ان اركز عليها فهناك قانون صدر يحاول تحميل الشركات التي استفادت من الدعم مسؤوليات مالية، مؤكدا " وجوب إخضاعها للتدقيق الجنائي". وطالب الحكومة" بتنفيذ القانون"، وقال : "نحن كلجنة نتابع هذه الملفات وسنواصل مناقشتها، ومنها موضوع النقل، في الجلسة المقبلة". (الوكالة الوطنية)