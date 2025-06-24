اعتصام في ساحة رياض الصلح للجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين

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نفذت عن حقوق المستأجرين اعتصاما في ، بالتزامن مع أجتماع والعدل، للنظر في التعديلات الشكلية لقانون الإيجارات غير السكني.وتحدث رئيس للنقابات كاسترو عبدالله قائلا:"اليوم بدأت المعركة لتثبيت حقنا، وليسمع اهل السلطة صوت الفقراء ونضع حدا للسماسرة والمصارف وأصحاب الشركات العقارية. حقنا بالسكن مقدس وهدا ما يؤكده ، ونقول للنواب عودوا عن الخطأ في هدا القانون الاسود، لأنكم متآمرين علينا مع حيتان المال فأنتم نواب الأمة وليس نواب اللوبي العقاري والسماسرة، فالمطلوب ان يكون عندكم عدالة تنصف المواطنين قبل ان يصبحوا في الشارع".اضاف:"نحن لن نظلم احدا بل سيتم الحفاظ على املاك المالكين والاهتمام بأهلهم"، وناشد "إعادة القوانين للنقاش ووقف العمل بهده القوانين السكنية وغير السكنية لمدة أربعة سنوات، على أن ينكب المجلس المقبل على صياغة قوانين ترضي الجميع"، مطالبا ب"العودة الى قانون ١٦٠ /٩٢".ثم القى الدكتور عباس كلمة طالب في خلالها النواب ب" العودة عن هدا قانون الأسود لانه يرمي الناس في الشارع". (الوكالة الوطنية)