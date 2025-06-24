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لبنان

اعتصام في ساحة رياض الصلح للجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين

Lebanon 24
24-06-2025 | 05:52
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نفذت لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين اعتصاما في ساحة رياض الصلح، بالتزامن مع أجتماع لجنة الإدارة والعدل، للنظر في التعديلات الشكلية لقانون الإيجارات غير السكني. 
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وتحدث رئيس الاتحاد الوطني للنقابات كاسترو عبدالله قائلا:"اليوم بدأت المعركة لتثبيت حقنا، وليسمع اهل السلطة صوت الفقراء ونضع حدا للسماسرة والمصارف وأصحاب الشركات العقارية. حقنا بالسكن مقدس وهدا ما يؤكده الدستور، ونقول للنواب عودوا عن الخطأ في هدا القانون الاسود، لأنكم متآمرين علينا مع حيتان المال فأنتم نواب الأمة وليس نواب اللوبي العقاري والسماسرة، فالمطلوب ان يكون عندكم عدالة تنصف المواطنين قبل ان يصبحوا في الشارع". 

اضاف:"نحن لن نظلم احدا بل سيتم الحفاظ على املاك المالكين والاهتمام بأهلهم"، وناشد الرئيس نبيه بري "إعادة القوانين للنقاش ووقف العمل بهده القوانين السكنية وغير السكنية لمدة أربعة سنوات، على أن ينكب المجلس المقبل على صياغة قوانين ترضي الجميع"، مطالبا ب"العودة الى قانون ١٦٠ /٩٢".

ثم القى الدكتور عباس وهبة كلمة طالب في خلالها النواب ب" العودة عن هدا قانون الأسود لانه يرمي الناس في الشارع". (الوكالة الوطنية)
 
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