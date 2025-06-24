Advertisement

لبنان

تعويضات نهاية الخدمة ومشروع إعفاء المتضررين من الحرب الإسرائيلية من الضرائب قيد البحث

Lebanon 24
24-06-2025 | 06:09
A-
A+
Doc-P-1381858-638863675246294135.jpg
Doc-P-1381858-638863675246294135.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
بدأت جلسة للجنة المال والموازنة  لدرس فتح إعتماد إضافي بقيمة /2،010،000،000،000/ ليرة لبنانية في الموازنة لإعطاء مساهمة لصندوق تعاضد القضاة، وإقتراح التسوية العادلة لتعويضات نهاية الخدمة في الضمان الإجتماعي، ومشروع منح المتضررين من الحرب الإسرائيلية على لبنان بعض الإعفاءات من الضرائب والرسوم وتعليق المهل المتعلقة. (الوكالة الوطنية)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مشروع قانون لإعفاء متضرري الحرب من الضرائب
lebanon 24
24/06/2025 18:21:49 Lebanon 24 Lebanon 24
مرقص: موافقة مجلس الوزراء على منح المتضررين من الحرب الأخيرة بعض الإعفاءات من الضرائب
lebanon 24
24/06/2025 18:21:49 Lebanon 24 Lebanon 24
فضل الله: إعفاءات للمتضررين من العدوان الإسرائيلي أُقرت رسمياً
lebanon 24
24/06/2025 18:21:49 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤول بالبيت الأبيض: ترمب ملتزم بتمرير مشروع قانون الضرائب على الرغم من معارضة إيلون ماسك
lebanon 24
24/06/2025 18:21:49 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:00 | 2025-06-24
11:15 | 2025-06-24
11:06 | 2025-06-24
11:05 | 2025-06-24
10:55 | 2025-06-24
10:53 | 2025-06-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24