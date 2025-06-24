تعويضات نهاية الخدمة ومشروع إعفاء المتضررين من الحرب الإسرائيلية من الضرائب قيد البحث

بدأت جلسة للجنة المال والموازنة لدرس فتح إعتماد إضافي بقيمة /2،010،000،000،000/ في الموازنة لإعطاء مساهمة لصندوق تعاضد القضاة، وإقتراح التسوية العادلة لتعويضات نهاية الخدمة في الضمان الإجتماعي، ومشروع منح المتضررين من الحرب على بعض الإعفاءات من الضرائب والرسوم وتعليق المهل المتعلقة. (الوكالة الوطنية)

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