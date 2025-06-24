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لبنان

النائب عون: إقرار تعديل قانون الإيجارات السكنية خطوة أساسية

Lebanon 24
24-06-2025 | 06:29
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أدلى النائب آلان عون، اليوم من المجلس النيابي، بتصريح أعرب فيه عن شكره للجنة الإدارة والعدل، ولا سيما لرئيسها النائب جورج عدوان، على إقرار صيغة تعديل قانون الإيجارات السكنية، اذ ان الموضوع اساسي".
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وقال :كنا قد اتخذنا في هيئة مكتب المجلس قرارًا أمس يقضي بأنه في حال أُقر التعديل اليوم، سيتم إدراجه على جدول الأعمال".

وأكد" أهمية الإسراع في إقرار التعديلات المطلوبة ". (الوكالة الوطنية)
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