النائب عون: إقرار تعديل قانون الإيجارات السكنية خطوة أساسية

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أدلى النائب ، اليوم من المجلس النيابي، بتصريح أعرب فيه عن شكره للجنة الإدارة والعدل، ولا سيما لرئيسها ، على إقرار صيغة تعديل ، اذ ان الموضوع اساسي".وقال :كنا قد اتخذنا في هيئة قرارًا أمس يقضي بأنه في حال أُقر التعديل اليوم، سيتم إدراجه على جدول الأعمال".وأكد" أهمية الإسراع في إقرار التعديلات المطلوبة ". (الوكالة الوطنية)