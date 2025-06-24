شقير زار بكركي ودار الفتوى

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اعلن مكتب شؤون الإعلام في للأمن العام في بيان ان " العام اللواء حسن شقير زار الصرح البطريركي في بكركي، والتقى البطريرك الكاردينال وعرضا آخر التطورات الأمنية والمستجدات في والمنطقة.ثم قام اللواء شقير بزيارة إلى دار الفتوى في حيث التقى مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان وكان بحث في الوضع المحلي والإقليمي". (الوكالة الوطنية)