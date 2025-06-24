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لبنان

شقير زار بكركي ودار الفتوى

Lebanon 24
24-06-2025 | 06:31
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اعلن مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام  في بيان ان "المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير زار الصرح البطريركي في بكركي، والتقى البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي وعرضا آخر التطورات الأمنية والمستجدات في لبنان والمنطقة.
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  ثم قام اللواء شقير بزيارة إلى دار الفتوى في بيروت حيث التقى مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان وكان بحث في الوضع المحلي والإقليمي". (الوكالة الوطنية)
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