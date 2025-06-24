افرام ناقش مع الرئيس تطوير قانون الانتخابات والتعيينات ومرفأ جونية

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كتب رئيس المجلس التنفيذيّ ل " الإنسان" النائب على حسابه على منصّة أكس: " تشرّفت اليوم بلقاء فخامة ، حيث ناقشنا التحدّيات التي يواجهها والمنطقة".أضاف:" تطرّقنا الى ضرورة تطوير النيابيّة الحالي ليمنح المغتربين حقّ التصويت لكامل النيابي، كما أهميّة إجراء الانتخابات في موعدها، والعمل على قانون إنتخابات حديث يمثّل الطوائف والمناطق. كما تناولنا ملفّات حياتيّة أساسيّة: من ، إلى التعيينات الإداريّة، ومرفأ ودوره الحيويّ". (الوكالة الوطنية)