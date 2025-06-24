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لبنان

عاملة اثيوبيّة سرقت مبلغاً من المال من داخل منزل وهربت

Lebanon 24
24-06-2025 | 09:34
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ عاملة اثيوبية سرقت مبلغاً ماليّاً من أحد المنازل في الهرمل، وفرّت إلى جهة مجهولة.
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