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لبنان
قائد الجيش عرض مع نظيره الإيطالي الأوضاع في لبنان والمنطقة
Lebanon 24
24-06-2025
|
10:55
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استقبل
قائد الجيش
العماد
رودولف هيكل
، في مكتبه، في اليرزة، قائد الجيش
الإيطالي
الجنرال
لوتشيانو بورتولانو
على رأس وفد، وتناول البحث الأوضاع العامة في
لبنان
والمنطقة في ظل التطورات الراهنة، وسبل تعزيز علاقات التعاون بين جيشي البلدين، إضافة إلى دور الكتيبة
الإيطالية
العاملة ضمن
قوة الأمم المتحدة
الموقتة في لبنان – "اليونيفيل".
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كما وضع الجنرال بورتولانو إكليلا من الزهر على نصب الجندي المجهول في باحة
وزارة الدفاع
، في حضور قائد الجيش وعدد من ضباط القيادة. (الوكالة الوطنية)
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