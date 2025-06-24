قائد الجيش عرض مع نظيره الإيطالي الأوضاع في لبنان والمنطقة

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استقبل العماد ، في مكتبه، في اليرزة، قائد الجيش الجنرال على رأس وفد، وتناول البحث الأوضاع العامة في والمنطقة في ظل التطورات الراهنة، وسبل تعزيز علاقات التعاون بين جيشي البلدين، إضافة إلى دور الكتيبة العاملة ضمن الموقتة في لبنان – "اليونيفيل".كما وضع الجنرال بورتولانو إكليلا من الزهر على نصب الجندي المجهول في باحة ، في حضور قائد الجيش وعدد من ضباط القيادة. (الوكالة الوطنية)