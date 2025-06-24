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لبنان

من هو مرشّح "المستقبل" لعضوية مجلس نقابة المحامين في طرابلس؟

Lebanon 24
24-06-2025 | 12:34
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 أعلن قطاع المهن الحرة في "تيار المستقبل" في بيان، "دعم وتأييد ترشيح المحامي نبهان حداد لعضوية مجلس نقابة المحامين في طرابلس لدورة تشرين الثاني ٢٠٢٥".
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