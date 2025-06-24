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لبنان
في إطار حفظ الأمن والاستقرار.. دوريات راجلة للجيش في طرابلس
Lebanon 24
24-06-2025
|
13:39
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قامت دورية من مخابرات الجيش مكتب امن
طرابلس
بتنفيذ دوريات راجلة في منطقة أبي سمراء – طرابلس، وتحديدًا الحدائق العامة، وفق ما أفادت مندوبة "
لبنان 24
".
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وتأتي هذه الإجراءات في إطار حفظ الأمن والاستقرار، وضمن خطة تهدف إلى مكافحة الأعمال المشبوهة وتعاطي المخدرات، وتعزيز الوجود الأمني في الأماكن العامة.
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