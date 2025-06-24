في إطار حفظ الأمن والاستقرار.. دوريات راجلة للجيش في طرابلس

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قامت دورية من مخابرات الجيش مكتب امن بتنفيذ دوريات راجلة في منطقة أبي سمراء – طرابلس، وتحديدًا الحدائق العامة، وفق ما أفادت مندوبة " ".وتأتي هذه الإجراءات في إطار حفظ الأمن والاستقرار، وضمن خطة تهدف إلى مكافحة الأعمال المشبوهة وتعاطي المخدرات، وتعزيز الوجود الأمني في الأماكن العامة.