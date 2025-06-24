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لبنان

"Myka Foundation" تطلق مبادرة لتشجيع الزراعة في جزين

Lebanon 24
24-06-2025 | 13:54
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 أطلقت مؤسسة Myka Foundation برئاسة كاتيا يمين، وبالتعاون مع منطقة جزين في "القوات اللبنانية"، في إطار دعم القطاع الزراعي وتشجيع تصريف الإنتاج المحلي، مبادرة تمثلت بشراء 150 مرطبان زعتر من تعاونية صيدون، في خطوة تهدف إلى دعم المزارعين المحليين وتعزيز عمل التعاونيات في المنطقة.
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وتأتي هذه المبادرة في سياق السعي إلى تمكين الاقتصاد الريفي، وتثبيت أبناء المناطق في أرضهم، من خلال تشجيع الإنتاج المحلي وفتح قنوات تصريف مستدامة.

من جهتها، شكرت منطقة جزين في "القوات" لـMyka Foundation  مبادرتها"، معتبرة أن "هذا التعاون يجسد نموذجا حيا لتكامل الجهود بين المؤسسات الأهلية والتعاونيات والقوى السياسية، لما فيه خير أبناء المنطقة وازدهار مجتمعها المحلي".
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