"Myka Foundation" تطلق مبادرة لتشجيع الزراعة في جزين

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وتأتي في سياق السعي إلى تمكين الاقتصاد الريفي، وتثبيت أبناء المناطق في أرضهم، من خلال تشجيع الإنتاج المحلي وفتح قنوات تصريف مستدامة.من جهتها، شكرت منطقة في "القوات" لـMyka Foundation مبادرتها"، معتبرة أن "هذا التعاون يجسد نموذجا حيا لتكامل الجهود بين المؤسسات الأهلية والتعاونيات والقوى السياسية، لما فيه خير أبناء المنطقة وازدهار مجتمعها المحلي".