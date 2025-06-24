إقفال مركز طبي في طرابلس بالشمع الأحمر.. ما السبب؟

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في إطار متابعة مكافحة المخالفات الطبية والأمنية في ، أقدمت قاضية التحقيق الأولى في الشمال، القاضية سمرندا نصّار، على إقفال مركز السلام الطبي في بالشمع الأحمر، بعد وجود ثلاث غرف عمليات جراحية غير مرخّصة داخل المركز، وفق ما أفادت مندوبة " ".وخلال معاينة القاضية نصّار للمركز، تبيّن أيضاً أنّ جهاز تسجيل الكاميرات (DVR) قد تمّ سحبه، ما أثار شبهات حول احتمال وجود ممارسات غير قانونية ومحاولة طمس أدلة.وبناءً على ذلك، أصدرت القاضية نصّار قراراً بتفتيش منزل ، العقيد المتقاعد “ع.ح” في بلدة ، حيث نفّذ في الشمال عملية مداهمة، أسفرت عن ضبط أربع مسدسات حربية، وبندقيتين من نوع كلاشينكوف "M16"، إضافة إلى كمية من الذخيرة وأجهزة اتصال لاسلكية مع شواحنها.