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لبنان

إقفال مركز طبي في طرابلس بالشمع الأحمر.. ما السبب؟

Lebanon 24
24-06-2025 | 14:04
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في إطار متابعة مكافحة المخالفات الطبية والأمنية في الشمال، أقدمت قاضية التحقيق الأولى في الشمال، القاضية سمرندا نصّار، على إقفال مركز السلام الطبي في طرابلس بالشمع الأحمر، بعد الكشف عن وجود ثلاث غرف عمليات جراحية غير مرخّصة داخل المركز، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24".
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وخلال معاينة القاضية نصّار للمركز، تبيّن أيضاً أنّ جهاز تسجيل الكاميرات (DVR) قد تمّ سحبه، ما أثار شبهات حول احتمال وجود ممارسات غير قانونية ومحاولة طمس أدلة.

وبناءً على ذلك، أصدرت القاضية نصّار قراراً بتفتيش منزل مدير المركز، العقيد المتقاعد “ع.ح” في بلدة راسنحاش، حيث نفّذ جهاز أمن الدولة في الشمال عملية مداهمة، أسفرت عن ضبط أربع مسدسات حربية، وبندقيتين من نوع كلاشينكوف "M16"، إضافة إلى كمية من الذخيرة وأجهزة اتصال لاسلكية مع شواحنها.
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