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لبنان

سرقة هاتف طفل في طرابلس!

Lebanon 24
24-06-2025 | 14:45
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في حادثة مؤسفة أثارت غضب أبناء طرابلس وفق ما ذكرته مندوبة "لبنان24"، قام مجهولان على متن دراجة نارية بسرقة الطفل سليمان السيد أحمد، البالغ من العمر 13 عاماً ومن ذوي الاحتياجات الخاصة، أثناء تواجده مساء اليوم بالقرب من مسجد البرطاسي في محلة جسر السويقة – طرابلس.
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وأكد شهود عيان أن الطفل كان يجلس بجانب والده الذي ابتعد عنه للحظات فقط، ليجده عند عودته يبكي بعد أن سُلب منه هاتفه الخليوي، الذي يشكل وسيلته الأساسية للتسلية والتواصل.

وفي مبادرة إنسانية لاقت استحساناً كبيراً، قدّم أحد أبناء المدينة هاتفاً جديداً للطفل سليمان خلال مقابلة على إحدى المنصات الإخبارية المحلية على فيسبوك، ما أعاد الابتسامة إلى وجهه وأثار موجة من التأثر والتقدير لهذه المبادرة.
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