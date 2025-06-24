سرقة هاتف طفل في طرابلس!

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في حادثة مؤسفة أثارت غضب أبناء وفق ما ذكرته مندوبة " "، قام مجهولان على متن دراجة نارية بسرقة الطفل سليمان ، البالغ من العمر 13 عاماً ومن ذوي الاحتياجات الخاصة، أثناء تواجده مساء اليوم بالقرب من البرطاسي في محلة جسر السويقة – طرابلس.وأكد شهود أن الطفل كان يجلس بجانب والده الذي ابتعد عنه للحظات فقط، ليجده عند عودته يبكي بعد أن سُلب منه هاتفه الخليوي، الذي يشكل وسيلته الأساسية للتسلية والتواصل.وفي مبادرة إنسانية لاقت استحساناً كبيراً، قدّم أحد أبناء المدينة هاتفاً جديداً للطفل سليمان خلال مقابلة على إحدى المنصات الإخبارية المحلية على ، ما أعاد الابتسامة إلى وجهه وأثار موجة من التأثر والتقدير لهذه المبادرة.