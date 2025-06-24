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لبنان

تنافس الأحزاب والمعارضة في انتخابات رابطة أساتذة التعليم الثانوي

Lebanon 24
24-06-2025 | 22:22
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تتنافس الأحزاب والمعارضة في انتخابات رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي، بعدما فشلت المفاوضات في تشكيل لائحة ائتلافية.
وفي هذا الاطار حسمت مكونات المعارضة في رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي خياراتها الانتخابية باكراً، فشكّلت لائحة مكتملة باسم «الأستاذ الثانوي المستقل»، لمواجهة لائحة الأحزاب في الانتخابات المقرر إجراؤها الأحد المقبل، بعدما اشترطت على الأحزاب خلال مرحلة التفاوض تمثيلها في الهيئة الإدارية بالنصف زائداً واحداً، إضافةً إلى الرئيس. ووصفت المكاتب التربوية الحزبية هذه المطالب بـ «التعجيزية»، ما «حال دون الوصول إلى لائحة ائتلافية».
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وتضمّ لائحة المعارضة الحزب الشيوعي والتيار النقابي المستقل وشخصيات نقابية معارضة لها حضورها في مناطقها.
في المقابل، تعلن الأحزاب اليوم لائحتها المدعومة من حزب الله وحركة أمل (يشكلان أكبر كتلة نقابية مشتركة في صفوف المندوبين) وتيار المستقبل والتيار الوطني الحر و«القوات اللبنانية» وحزب الكتائب وتيار المردة والحزب التقدمي الاشتراكي والجماعة الإسلامية والحزب السوري القومي الاجتماعي، إضافةً إلى شخصيات نقابية مستقلة.
وتقول مصادر حزبية إن «الجو إيجابي»، وليس هنالك ما قد «يطيح التوافق».
وكانت الجماعة الإسلامية قد طرحت التوافق مع مكونات المعارضة على قاعدة «مشاركة الجميع في تحمل مسؤولية الدفاع عن مصالح الأساتذة».
وقال ممثل الجماعة بلال أبو ياسين إن «العقدة كانت فرض المعارضة شروطاً أفشلت المبادرة التوافقية»، نافياً ما تردد عن أن لائحة المعارضة تضم مرشَحين ينتميان إلى الجماعة، مؤكداً «أننا أبلغنا عرّابي اللائحة أننا لسنا منسجمين مع شروط المعارضة، وليشكّلوا اللائحة من دوننا».
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