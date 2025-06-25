هذه الطرقات تشهد حركة مرور كثيفة... تجنبوا سلوكها!

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كما أشارت إلى أن حركة المرور كثيفة أيضًا من باتجاه وصولًا حتى .وأعلنت أن إحصاءات غرفة التحكم للحوادث التي تم التحقيق فيها خلال الـ 24 ساعة الماضية تشير إلى وقوع 9 حوادث، أسفرت عن قتيل و11 جريحًا.