Advertisement

لبنان

هذه الطرقات تشهد حركة مرور كثيفة... تجنبوا سلوكها!

Lebanon 24
25-06-2025 | 00:57
A-
A+
Doc-P-1382246-638864361057688284.jpg
Doc-P-1382246-638864361057688284.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفادت غرفة التحكم المروري، صباح اليوم، بأن حركة المرور كثيفة على أوتوستراد الضبية باتجاه أنطلياس وصولًا حتى الزلقا.
Advertisement

كما أشارت إلى أن حركة المرور كثيفة أيضًا من ساحل علما باتجاه جونية وصولًا حتى صربا.

وأعلنت أن إحصاءات غرفة التحكم للحوادث التي تم التحقيق فيها خلال الـ 24 ساعة الماضية تشير إلى وقوع 9 حوادث، أسفرت عن قتيل و11 جريحًا.
مواضيع ذات صلة
تشهد ازدحامًا شديدًا... تجنبوا سلوك هذه الطرقات!
lebanon 24
25/06/2025 09:01:35 Lebanon 24 Lebanon 24
صباح اليوم.. حركة مرور كثيفة على هذه الطرقات
lebanon 24
25/06/2025 09:01:35 Lebanon 24 Lebanon 24
على هذه الطرقات.. حركة المرور كثيفة
lebanon 24
25/06/2025 09:01:35 Lebanon 24 Lebanon 24
بسبب ما يجري على أوتوستراد الأسد... هذه الطرقات تشهد زحمة سير كثيفة
lebanon 24
25/06/2025 09:01:35 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:00 | 2025-06-25
01:45 | 2025-06-25
01:40 | 2025-06-25
01:30 | 2025-06-25
01:15 | 2025-06-25
01:00 | 2025-06-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24