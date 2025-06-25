28
o
بيروت
33
o
طرابلس
29
o
صور
33
o
جبيل
30
o
صيدا
31
o
جونية
31
o
النبطية
33
o
زحلة
33
o
بعلبك
21
o
بشري
28
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
الهيئة اللبنانية للعقارات تحذّر من استمرار الفوضى القانونية في قوانين الإيجارات الاستثنائية
Lebanon 24
25-06-2025
|
01:55
A-
A+
photos
0
A+
A-
أسفت
الهيئة اللبنانية
للعقارات في بيان على "ما آلت اليه الأمور من تخابط في سن القوانين ، والدخول في دوامة نفاذها وعدم نفاذها، وخصوصا تلك المتعلقة بقوانين الإيجارات الاستثنائية التي أصبحت عبئا على أصحاب الحقوق وظلماً لا يوصف".
Advertisement
وأكدت انه "لا يمكن الاستمرار بهذه الالية المتخبطة، بين نشر في
الجريدة الرسمية
وتعليق وطعن"، سائلة :"ألم توضع القوانين من اجل حفظ الحقوق والتنظيم؟ لماذا على المواطن أن ينتظر عشرات السنين ليدرك أي قانون واجب التطبيق؟".
ولفتت الى ان "العدالة ثمنها باهظ في
لبنان
، في كل مرة تثار بلبلة في قانون ما ، وخصوصاً المتعلق بقوانين أماكن الإيجارات الاستثنائية أسكنية كانت ام غير سكنية، بخاصة لفئة من المالكين القدامى تحاول منذ اكثر من 70 عاما ان تخرج من ظل تقيد حقهم في التصرف بملكهم و قبضهم البدلات العادلة. وبما ان هذه الدوامة المتكررة حيث أصبحت تلك القوانين الاستثنائية وما ينتج عنها من عراقيل وتأخير وتكاليف، آن الأوان لأن تتحرر كليا ولم يعد هناك من ضرورة وحاجة ان تستمر".
وذكرت ان " الابينة معظمها اصبح غير آهل للسكن نظراً لوضع غياب الصيانة الدورية، ونظراً للازمات المتعاقبة لجهة الحروب او العوامل الطبيعية، ومن هنا حملت مسؤولية تداعي انهيار الأبنية وتقييد عمل
القضاء
وعرقلة القوانين، الى كل جهة رسمية وغير رسمية تقف وراء هذه الأمور".
ختمت:" لم يعد من جدوى تطبيق قوانين، لم تعد تتماشى مع الوضع الراهن ، والأفضل تطبيق قانون الموجبات والعقود سواء لتناسبه مع حال العقود والمسؤوليات، وانفاذاً لتسهيل عمل القضاء وبت الاحكام على وجه السرعة".
مواضيع ذات صلة
الزهيري: آن الأوان لإنهاء قوانين الإيجارات الاستثنائية
Lebanon 24
الزهيري: آن الأوان لإنهاء قوانين الإيجارات الاستثنائية
25/06/2025 12:15:13
25/06/2025 12:15:13
Lebanon 24
Lebanon 24
نقابة المالكين في كتاب إلى رئيس الجمهورية: عدم إقرار قانوني الإيجارات كارثة تستوجب تدخلا عاجلا
Lebanon 24
نقابة المالكين في كتاب إلى رئيس الجمهورية: عدم إقرار قانوني الإيجارات كارثة تستوجب تدخلا عاجلا
25/06/2025 12:15:13
25/06/2025 12:15:13
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذير عاجل من "الهيئة اللبنانية للعقارات".. هذا ما تضمنه
Lebanon 24
تحذير عاجل من "الهيئة اللبنانية للعقارات".. هذا ما تضمنه
25/06/2025 12:15:13
25/06/2025 12:15:13
Lebanon 24
Lebanon 24
مقاربة قانونية لضبط فوضى السلاح في لبنان
Lebanon 24
مقاربة قانونية لضبط فوضى السلاح في لبنان
25/06/2025 12:15:13
25/06/2025 12:15:13
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
مَنْ انتصر في الحرب بالنقاط: إيران أم إســرائيل؟
Lebanon 24
مَنْ انتصر في الحرب بالنقاط: إيران أم إســرائيل؟
05:00 | 2025-06-25
25/06/2025 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
العبسي في مؤتمر الانتشار الكاثوليكي: رسالتنا أن نكون صنّاع وحدة
Lebanon 24
العبسي في مؤتمر الانتشار الكاثوليكي: رسالتنا أن نكون صنّاع وحدة
05:12 | 2025-06-25
25/06/2025 05:12:58
Lebanon 24
Lebanon 24
بيان عن المكتب الإعلاميّ لستريدا جعجع... إليكم مضمونه
Lebanon 24
بيان عن المكتب الإعلاميّ لستريدا جعجع... إليكم مضمونه
05:02 | 2025-06-25
25/06/2025 05:02:15
Lebanon 24
Lebanon 24
اعتصام لأهالي مدرسة المحمرة.. ما السبب؟
Lebanon 24
اعتصام لأهالي مدرسة المحمرة.. ما السبب؟
04:58 | 2025-06-25
25/06/2025 04:58:01
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس مؤسسة علي قصب الخيرية زار كبير مشايخ البياضة في حاصبيا: تأكيد العيش المشترك
Lebanon 24
رئيس مؤسسة علي قصب الخيرية زار كبير مشايخ البياضة في حاصبيا: تأكيد العيش المشترك
04:58 | 2025-06-25
25/06/2025 04:58:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
لكل من تلقى لقاح كورونا... التهاب خطير قد تُصابون به!
Lebanon 24
لكل من تلقى لقاح كورونا... التهاب خطير قد تُصابون به!
14:16 | 2025-06-24
24/06/2025 02:16:32
Lebanon 24
Lebanon 24
مبلغ كبير جدًا... موظف وزوجته يسرقان شركة (صورة)
Lebanon 24
مبلغ كبير جدًا... موظف وزوجته يسرقان شركة (صورة)
12:49 | 2025-06-24
24/06/2025 12:49:05
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب القصف الإيرانيّ على قطر... هذا ما حصل مع ريم السعيدي على متن الطائرة (صور)
Lebanon 24
بسبب القصف الإيرانيّ على قطر... هذا ما حصل مع ريم السعيدي على متن الطائرة (صور)
08:23 | 2025-06-24
24/06/2025 08:23:23
Lebanon 24
Lebanon 24
خرج عن صمته.. براد بيت يكشف للمرة الأولى تفاصيل عن حياته الخاصة مع انجلينا جولي
Lebanon 24
خرج عن صمته.. براد بيت يكشف للمرة الأولى تفاصيل عن حياته الخاصة مع انجلينا جولي
14:17 | 2025-06-24
24/06/2025 02:17:49
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" يضرب "الأخماس بالأسداس"
Lebanon 24
"حزب الله" يضرب "الأخماس بالأسداس"
09:01 | 2025-06-24
24/06/2025 09:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
05:00 | 2025-06-25
مَنْ انتصر في الحرب بالنقاط: إيران أم إســرائيل؟
05:12 | 2025-06-25
العبسي في مؤتمر الانتشار الكاثوليكي: رسالتنا أن نكون صنّاع وحدة
05:02 | 2025-06-25
بيان عن المكتب الإعلاميّ لستريدا جعجع... إليكم مضمونه
04:58 | 2025-06-25
اعتصام لأهالي مدرسة المحمرة.. ما السبب؟
04:58 | 2025-06-25
رئيس مؤسسة علي قصب الخيرية زار كبير مشايخ البياضة في حاصبيا: تأكيد العيش المشترك
04:57 | 2025-06-25
العدوّ الإسرائيليّ أطلق النار على شاحنة في ميس الجبل
فيديو
بدت مُرهقة.. شاهدوا أول ظهور للفنانة الشهيرة بعد تعرّضها لوعكة صحية أدخلتها المستشفى (فيديو)
Lebanon 24
بدت مُرهقة.. شاهدوا أول ظهور للفنانة الشهيرة بعد تعرّضها لوعكة صحية أدخلتها المستشفى (فيديو)
23:24 | 2025-06-22
25/06/2025 12:15:13
Lebanon 24
Lebanon 24
بوسي وهيفا تشعلان الصيف بـ"يا أحمد"
Lebanon 24
بوسي وهيفا تشعلان الصيف بـ"يا أحمد"
13:40 | 2025-06-21
25/06/2025 12:15:13
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب مقعد.. شجار عنيف على متن طائرة شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
Lebanon 24
بسبب مقعد.. شجار عنيف على متن طائرة شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
04:00 | 2025-06-21
25/06/2025 12:15:13
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24