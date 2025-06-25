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لبنان

مَنْ انتصر في الحرب بالنقاط: إيران أم إســرائيل؟

علي منتش Ali Mantash

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Lebanon 24
25-06-2025 | 05:00
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مَنْ انتصر في الحرب بالنقاط: إيران أم إسـرائيل؟ سؤالٌ يصعب تقديم إجابة نهائية عليه قبل أن تتضح نتائج الضربات الأميركية على المنشآت النووية الإيرانية، ومدى الضرر الحقيقي الذي ألحقته بها. لكن حتى الآن، يمكن رسم ملامح أولية لما يُشبه ميزان النقاط بين الطرفين، في معركة استمرت اثني عشر يومًا فقط، لكنها كانت كافية لخلط الأوراق الإقليمية وفتح الباب أمام مرحلة سياسية جديدة في الشرق الأوسط.
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من وجهة نظر إســرائيلية، يبدو أن تل أبيب تخرج منتصرة. فالحرب التي بدأت فجأة، انتهت بضربات موجعة طالت المنشآت النووية والصاروخية في عمق الأراضي الإيرانية، وشلّت بعض قدرات طهران الردعية. وبالنسبة لصانعي القرار في تل أبيب، فإن مجرد إيقاف الحرب قبل تحولها إلى حرب استنزاف طويلة، يُعد إنجازًا استراتيجيًا، خاصة أن إســرائيل خرجت من دون خسائر كبيرة في الجبهة الداخلية، ومن دون الدخول في مواجهة إقليمية شاملة.

لكن في طهران، تبدو قراءة النتائج مختلفة تمامًا. فالنظام الإيراني يعتبر أن مجرد قدرته على الرد، وإظهار استعداده لمواجهة مباشرة مع إســرائيل وأميركا، يُعد انتصارًا بحد ذاته.

 كما أن حجم التعاطف الشعبي الداخلي الذي حصل عليه النظام، بعد سنوات من الأزمات الداخلية، منحه شرعية متجددة في الشارع الإيراني. أما الأهم، فهو ما يعتبره كثيرون في طهران مكسبًا استراتيجيًا: الدعم العربي السنّي غير المسبوق، ولو بشكل ضمني أو إعلامي، لموقف إيران في المعركة، خصوصًا في ظل الغضب الشعبي من السياسات الإسرائيلية في غزة والضفة.

إضافة إلى ذلك، برهنت طهران أنها لا تُهزم بسهولة، وأنه لا يمكن لأي طرف فرض تنازلات عليها عبر الخيار العسكري. لقد أثبتت أنها لاعب لا يمكن تجاوزه في أي تسوية أو معادلة إقليمية. وبالتالي، فإن هذه المعركة وإن لم تُحقق نصرًا حاسمًا لطرف على حساب آخر، إلا أنها فتحت الباب أمام توازنات جديدة.

الخلاصة أن الحرب انتهت بلا منتصر واضح، لكنها غيّرت الكثير من قواعد اللعبة. إســرائيل نجحت في توجيه ضربة قاسية، وإيران نجحت في الصمود والرد. وبين الإثنين، يبقى السؤال مفتوحًا: هل سنكون امام جولات جديدة؟
المصدر: خاص "لبنان 24"
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علي منتش Ali Mantash

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