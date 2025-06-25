خلال 24 ساعة... إليكم المهام التي أنجزها الدفاع المدني

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أفادت ان عناصرها نفذت 112 مهمة خلال الـ 24 ساعة الماضية، توزعت كالاتي:اخماد حرائق: 79: أعشاب:57، أشجار مثمرة: 1، سيارات: 7، مزروعات: 1، نفايات 2، كهرباء: 4، منازل:3، قصب: 1، مؤسسات:3-اسعاف:27: حالات طارئة:10، حوادث سير:7، نقل مرضى:9، نقل جثث: 1-خدمات عامة:6