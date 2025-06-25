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لبنان

العدوّ الإسرائيليّ أطلق النار على شاحنة في ميس الجبل

Lebanon 24
25-06-2025 | 04:57
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ العدوّ الإسرائيليّ أطلق النار على شاحنة في حيّ طوفا في ميس الجبل، كان يقودها أحد أبناء البلدة، ويعمل لصالح مجلس الجنوب في عملية إزالة الردم.
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وبحسب المعلومات، لم يُفدّ عن وقوع إصابات.
 
 
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