العدوّ الإسرائيليّ أطلق النار على شاحنة في ميس الجبل

أفادت مندوبة " "، أنّ العدوّ الإسرائيليّ أطلق النار على شاحنة في حيّ طوفا في ، كان يقودها أحد أبناء البلدة، ويعمل لصالح في عملية إزالة الردم.

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وبحسب المعلومات، لم يُفدّ عن وقوع إصابات.